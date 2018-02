Declaran inexistente huelga en la UABJO por falta de toma de nota

Oaxaca

La Junta de Conciliación y Arbitraje (JCA) del estado declaró inexistente la huelga de la Universidad Autónoma Benito Juárez (UABJO), porque el grupo inconforme que tomó las instalaciones desde el pasado jueves carece de su toma de nota.

Por lo que ante el resolutivo de la junta laboral, el equipo jurídico de la universidad integró una carpeta de investigación en la Fiscalía General de Justicia (FGJ), por despojo y robo.

El abogado general de la UABJO, Héctor Sánchez, dijo que procedería el desalojo de las instalaciones universitarias con el uso de la fuerza pública, para que regresen a clases más de 25 mil alumnos afectados por el paro.

INEXISTENCIA DE HUELGA

El presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje (JCA), Francisco Martínez Sánchez, dijo que declaró inexistente la huelga en la UABJO, porque el Sindicato de Trabajadores Académicos (STAUO), carece de su toma de nota, y en consecuencia no tiene la figura legal para exigir a la rectoría la revisión de su contrato colectivo de trabajo y en consecuencia, emplazar y estallar a una huelga general.

"El gremio tiene un problema interno, no han definido en la ley a su dirigente, el STAUO se dividió en dos fracciones, y no se han puesto de acuerdo para definir la titularidad de su comité seccional, y por ello, al existir una incertidumbre interna en el gremio, un vació legal, la junta laboral no puede otorgar la toma de nota al sindicato".

Martínez Sánchez, afirmó que para el gremio pueda emplazar a huelga la UABJO, deben acreditar su personalidad jurídica ante la Junta Laboral.

Afirmó que la UABJO, puede presentar una demanda para recuperar y exigir la devolución y entrega de sus instalaciones, ya que no hay una huelga jurídica, sino una huelga de facto.

Martínez Sánchez, insto a la autoridad universitaria actuar con inteligencia, valiendo una salida política al conflicto, dialogando con las partes para instar a que depongan actitudes y opten por la entrega de las instalaciones universitaria de forma pacífica.

Sin embargo el abogado general de la UABJO Héctor Sánchez, afirmó que se presentará una denuncia por despojo de las instalaciones, para que por orden judicial se pueda exigir su devolución y entrega.

MMR