IMSS inicia reparación de clínica de Tuxtla Gutiérrez

Ciudad de México

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comenzó las reparaciones de la Unidad Médica Familiar (UMF) No. 25 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que resultó con daños menores, tras el sismo de 8.2 grados.

Una plantilla de 50 trabajadores de la construcción arrancó los trabajos de compostura de cuarteaduras en muros, colocación de plafones, reparación de vidrios y colocación de acabados; "desperfectos leves que no ponen en peligro la integridad del inmueble, como dictaminó Protección Civil del Estado".



Al realizar un recorrido de supervisión, Mikel Arriola Peñalosa, director General del IMSS, supervisó las acciones de remozamiento de la unidad médica, que si bien está cerrada temporalmente, continúa atendiendo a los derechohabientes con 10 consultorios habilitados en cinco unidades médicas móviles y un quirófano móvil, ubicados en el jardín de la clínica, para atender las citas programadas al cien por ciento y dar consultas de urgencias.



Además, el instituto informó que la UMF No. 13 inició las correcciones de los daños menores provocados por el sismo en sus 10 consultorios; sin embargo, debido a que los daños no fueron severos los servicios de esa unidad no han sido suspendidos, indicó.

Asimismo, se dio a conocer que se lleva a cabo la rehabilitación de la Subdelegación Administrativa de la capital, donde se realizan trabajos de pintura que en general, colocación de aire acondicionado e instalación de ductos, inmueble que fue dictaminado sin daño estructural; a fin de no detener la atención a derechohabientes, de manera temporal se habilitó un edificio aledaño donde el personal de esa unidad administrativa ha atendido hasta el momento 501 trámites y diversas orientaciones.