Merle Uribe pide con urgencia protección policíaca para que su hijo Héctor Tapia no se le acerque, ya que la semana pasada lo denunció por agresión física.

“No se ha resuelto que me van a dar la protección, dicen que ya se le avisó al señor Héctor Tapia Uribe, que es mi hijo, que ya no lo considero mi hijo, ya le avisaron que no se puede acercar a mí, no me puede dirigir la palabra, pero si no va a respetar a su madre, ¿creen que respete la orden que le van a dar las autoridades?”, expresó en entrevista para Ventaneando.

La actriz asegura que la golpea porque “en el momento en el que no estás de acuerdo con algo con él, en ese momento, enfurece y te golpea”. Merle afirmó que su hijo es un “peligro para mí y para la sociedad”.

También lamentó que las autoridades no resuelvan esta situación, ya que ambas partes viven en el mismo edificio. “Temo por mi vida y no tengo la protección de la autoridad”, aseveró.

La semana pasada se le prometió que tendría el código Águila, que consiste en protección de una autoridad a la distancia, sin embargo, esto no se le ha cumplido.







