Violencia política de género, tan grave como la tortura: TEPJF

La Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó la sentencia de violencia de género cometida en contra de la síndico municipal de Jaltenco, Yuritzi Jhosselin López Oropeza, a quien le obstaculizan el cumplimiento de sus funciones.

El tesorero del ayuntamiento, José Luis Juárez Guerrero, interpuso un recurso por considerar que él no incurrió en violencia de género porque nunca hubo expresión explicita en su contra, pero reconoció que no le entregó la información que le solicitó porque tenía mucho trabajo del presidente.

El magistrado ponente, Juan Carlos Silva Adaya, indicó que la carga de trabajo no es pretexto para no cumplir las obligaciones y con ello obstaculizar el trabajo que legalmente le corresponde a la síndico y como no tiene quejas similares de los ediles varones se puede determinar una discriminación en función de su género.

Por su parte el magistrado David Avante sostuvo que la violencia política de género es tan grave como la tortura. Pidió sentar precedente y se deje claro que esta no es opción en ningún momento.

Asimismo consideraron que los mandatos de los órganos jurisdiccionales no se cuestionan, se cumplen, y en este caso se vinculó de manera directa al presidente de Jaltenco y a todas las autoridades que dependen de él, como es el tesorero para que cesen la violencia y obstrucciones en contra de la síndico.

