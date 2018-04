Voy por Andrés Manuel: anuncia 'El Bronco' en Toluca

Toluca

El candidato independiente a la presidencia de la República, Jaime Rodríguez "El Bronco" señaló que va por Andrés Manuel López Obrador.

Durante su primera visita a la capital mexiquense dijo que esto porque es quien va en primer lugar en las encuestas y anticipó que lo rebasará por la derecha.

"Si voy a la competencia no es para ir en tercer lugar o cuarto: quiero ir en primer lugar y si Andrés Manuel está ahí, tengo que competirle a él. En Nuevo León iba en cuarto lugar y gané porque fui por el primero".

Sostuvo que la seguridad es un tema complicado y de los aspirantes a la presidencia de la República es el único que ha vivido en carne propia los temas de violencia.

"Mi hijo mayor fue muerto y perseguido por la delincuencia, a mí me han querido matar 3 veces y mi hija menor fue secuestrada; sé lo que la gente sufre por la delincuencia y es un asignación pendiente".

Tras su recorrido por los portales de Toluca, expresó que el Estado de México es muy importante para su campaña, sin embargo, hay que cambiar el sistema porque los gobiernos mexiquenses han exagerado en "el asistencialismo perverso" de la dádiva, que ha hecho que hoy mucha gente no tenga trabajo, "está esperando que el gobierno le resuelva las cosas".

En caso de ganar –recalcó- seguirá con el combate a la corrupción y buscará un Fiscal General autónomo que no sea electo por los diputados sino por la sociedad. Aclaró que el presidente de la república no tiene autoridad para castigar casos como Odebrecht y OHL.

Acompañado de su equipo de trabajo, apuntó que también contempla bajar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) del 35 al 27 por ciento, en una primera etapa, para que en el transcurso del sexenio llegar al 25 por ciento, al igual que el IVA del 16 al 10 por ciento y ponerlo generalizado.

"Hay que bajar el impuesto a las gasolinas, que se generó por Meade que dijo que eran necesarios más recursos para contratar más doctores y no han contratado a ninguno. Fui el único gobernador que le reclamó y tuvimos una discusión porque no fue sensible; México no puede salvar al gobierno incendiando al país".

Alrededor de las 11:30 de la mañana el aspirante presidencial arribó al centro histórico por Nicolás Bravo frente a "La Vaquita Negra del Portal, recorrió los tradicionales puestos de tortas ubicados en la Plaza Fray Andrés de Castro y la Concha Acústica, donde pidió a los pobladores que se den la oportunidad de algo nuevo y le brinden su apoyo el día de los comicios.

Tras saludar a los trabajadores de los negocios ubicados en Los Portales, aprovecho para darle "bola" a un cliente y recordó que en su juventud aprendió este oficio por su padre.

Pidió que ya no voten por los mismos, sobre todo, Andrés Manuel López Obrador, y escuchó las solicitudes de la gente para acabar con la corrupción, seguridad, becas y dejar a un lado a los mismos de siempre.

LC