Elecciones no son una broma: Meade tras video de ‘sampetrina’

Monterrey

Luego de que se diera a conocer en redes sociales el video de una "señora sampetrina" en donde maneja palabras altisonantes y muestra su apoyo a Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, pidió que el proceso de campañas sea de propuestas y no de descalificaciones.

TE RECOMENDAMOS: 'El Bronco' pide ideas a sus simpatizantes para campaña

De visita por la ciudad de Monterrey y en entrevista con el arquitecto Héctor Benavides, Meade extendió su petición a la ciudadanía para que escuche las propuestas de cada uno de los candidatos y haga un ejercicio de contraste sobre el rumbo que quieren para el país.

"Me lo habían platicado (el video de la señora sampetrina), y me parece que aquí debemos hacer un ejercicio muy interesante, debemos de llevarnos a la reflexión... Esta elección no es de adjetivos, no es de descalificaciones, no es de bromas, aquí vamos a elegir a quién le vamos a encargar el país, yo creo que cuando pensemos a quién le vamos a encargar el país y pensamos en qué rumbo quiere llevarnos, tiene que llevarnos a hacer estos contrastes", dijo.





En este sentido, el candidato presidencial aseguró que nunca se ha expresado de mala manera en contra de sus contrincantes y tampoco ha llamado a la violencia en contra de los mismos.

Lo anterior, pese a que en un evento en el estado de Jalisco invitó a "chingarle" para sacar las cosas adelante.

Dicha expresión, sostuvo, fue meramente coloquial y en un contexto de alentar a los ciudadanos a que lo ayuden a trabajar desde sus trincheras, nunca para incitar a la violencia.

"Ésa es una expresión lisa y llanamente coloquial para que le echen ganas, ese no es un llamado a la violencia, estamos en el contexto de que le echen ganas, pero de repente puede uno usar la figura coloquial para hacerlo, pero de eso a insultar o incitar a la violencia, eso no", refirió.

"Ahí no hay un llamado a la violencia, ahí hay un llamado a echarle ganas en una elección que es bien importante, que va a implicar un esfuerzo bien relevante, que es el de la calle, el de convencer, el de convocar y el de entusiasmar, y yo creo que vale la pena distinguir", subrayó.

Por último, Meade reclamó que Andrés Manuel López Obrador avale las actitudes y acciones violentas de la CNTE, las cuales aseguró, no llevan a nada positivo en la sociedad mexicana.