'El Bronco' pide ideas a sus simpatizantes para campaña

Ciudad de México

El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, pidió a la gente que le 'den ideas' para los mensajes de su propaganda.

"No quiero poner cosas que a mí se me ocurran, denme ideas. ¿Qué quieren que ponga? ¿Cómo quieren que sea esa comunicación? No quiero contratar a nadie; ustedes son mis mejores asesores", dijo en un video de 41 segundos difundido a través de sus redes sociales.

El gobernador con licencia de Nuevo León pidió a sus simpatizantes frases cortas para colocarlas en paredes y espectaculares que contratará gracias a las aportaciones de "gente, amigos míos" y aseguró que la próxima semana proporcionará un número de cuenta para los simpatizantes que, además de ponerse creativos, quieran hacer aportaciones en efectivo.

"A jalar que se ocupa y a sacar a los partidos del gobierno", dijo.