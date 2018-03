AMLO pasará a la historia por perder tres veces una elección: Fox

México

El ex presidente Vicente Fox aseguró que el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, pasará a la historia al perder por tercera ocasión una elección, y aseguró que el motor de cambio no son los políticos sino los ciudadanos.

El guanajuatense calificó como revelador el debate que sostuvo el aspirante presidencial con conductores y columnistas de Milenio porque "permitió a la nación escuchar el proyecto, verificar la personalidad y locura de Lopitos".

TE RECOMENDAMOS: "Chismes de lavanderas", acusaciones en mi contra: Fox

Lo anterior, en referencia a que López Obrador dijera que quiere pasar a la historia como Benito Juárez, Francisco I Madero o Lázaro Cárdenas.

"Quiere ser un hombre de nación, y pasar a la historia. No me queda claro cómo lo quiere hacer: derrumbando la economía, redimiendo y sumando a su partido a la escoria política, menospreciando a la gente que lo sigue. Su palabra no es la verdad, que quede claro, que perdiendo por tercera ocasión también estaría haciendo historia", señaló en su programa FoxPopuli, transmitido por Milenio Televisión.

Agregó que López Obrador es bueno haciendo campaña "pero no sabe gobernar", y añadió que ha creado una "mafia mucho peor que la que según él combate", principalmente, por aceptar en las filas de su partido a políticos corruptos, "es poco congruente".

"En temas de corrupción Lopitos se pinta solo. Recordemos la maleta de (René) Bejarano, los gustitos de apostar en Las Vegas de Gustavo Ponce, la cadena de procuración de fondos de la diputada Eva Cadena, entre otros. Podemos confirmar que ha creado una mafia mucho peor de los que la que según él combate", expresó.

Manifestó que la intención de eliminar las reformas estructurales es digno de alguien que representa un retroceso para el país, por lo que pidió a los ciudadanos no dejarse engañar por "líderes mesiánicos y dictatoriales que prometen resolver los problemas".

TE RECOMENDAMOS: Cancelar el nuevo aeropuerto es "una tarugada": Fox

"Acaba con la corrupción cuando ellos son la corrupción y antes de ellos no hay nada. El motor de cambio no son los políticos sino los ciudadanos, no dependamos del gobierno para resolver los problemas. Estemos águilas con los ojos abiertos y asúmanos nuestra responsabilidad histórica como ciudadanos", resaltó.

Finalmente reconoció que el aspirante priista, José Antonio Meade, haya propuesto eliminar el fuero para funcionarios públicos, y señaló que el panista, Ricardo Anata representa continuidad.





AJE