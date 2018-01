Ya estoy pensando en cómo gobernar el país: AMLO

Chiapas

Al reiterar su confianza en ganar los comicios de julio próximo, Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición 'Juntos Haremos Historia', aseguró que ya está pensando en cómo gobernar el país.

TE RECOMENDAMOS: Pobladores le ponchan las llantas a camioneta de AMLO

En su segundo día de gira por Chiapas, el tabasqueño afirmó que sus opositores se están dando cuenta de su ventaja en las encuestas y por ello hacen expresiones al respecto como el senador panista Roberto Gil Zuarth.

“(Gil) Tiene razón en que vamos muy bien y estamos ya enfilados para triunfar, estoy yo pensando en cómo gobernar el país, ya me preocupa menos el triunfo porque considero que ya la gente va a votar y va a defender el voto, me lo están diciendo en todos lados y estoy atendiendo ya el plan de desarrollo”, afirmó.

Luego de encabezar una asamblea informativa en el municipio de Teopisca, López Obrador explicó que su confianza en ganar la elección del 1 de julio también es por los otros contendientes.

“No es nada más un asunto nuestro, es que no levantan, no el (precandidato) del PAN ni el del PRI, porque ya se demostró que no levanta Meade, eso está aceptado. Pero tampoco levanta Anaya, toca guitarra, toca violín y no levanta, entonces vamos a esperar, pero nos ha ido muy bien a nosotros”, aseveró.

Respecto a una posible adhesión de Gil Zuarth, el aspirante único a la candidatura presidencial de Morena, PT y PES solo reiteró que “todo el que quiera unirse a este movimiento tiene las puertas abiertas”.

Por la tarde, en el municipio de La Trinitaria, el tabasqueño llamó de nueva cuenta a todos los que quieran unirse al proyecto que encabeza, con miras a la jornada electoral del 1 de julio.

“No les gusta a los de la mafia del poder que estemos convocando a todo el pueblo pero México necesita reconciliarse, estamos llamando a la unidad de mujeres y hombres de buena voluntad que quieran ayudar para transformar a México”, abundó.

AJE