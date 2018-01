Pobladores le ponchan las llantas a camioneta de AMLO

Chiapas

Al intentar cruzar por un reten en la comunidad de Las Canchas, Chiapas, en el que los pobladores pedían 50 pesos por avanzar, dos neumáticos de la camioneta en la que viajaba Andrés Manuel López Obrador fueron ponchados, hecho que el tabasqueño justificó por la pobreza que se vive en la zona.

TE RECOMENDAMOS: AMLO promete no dar cargos a sus hijos, de ganar el 1 de julio

Los pobladores de Las Canchas, en el municipio de Bajachón, pedían el pago de 50 pesos por coche para atravesar. El equipo de López Obrador pagó pero al cruzar y avanzar unos metros notaron que dos llantas de la camioneta Suburban en la que viajaba el precandidato a la Presidencia por la coalición "Juntos Haremos Historia" tenía dos llantas averiadas.





Al cuestionarle la acción de los pobladores, López Obrador justificó la acción argumentando que son cosas que la gente se ve obligada a hacer por la pobreza que hay en la zona, pese a los recursos con los que cuentan:

"Hay mucho potencial, es de las zonas con más recursos naturales en el país, buenas tierras, agua pero no tienen ningún apoyo para la agricultura, ni para la ganadería ni la actividad forestal".





López Obrador dijo que durante su recorrido por el país ha tenido que pasar por diferentes retenes de todo tipo:

"Ya me ha pasado. En Guerrero hubo un bloqueo y tuvimos que pasar caminando. He pasado por todos los retenes no sé si sean bueno o malos pero yo paso", indicó.

El equipo de López Obrador tuvo que parar en una vulcanizadora para reparar los neumáticos.





#Chiapas | Durante su gira de precampaña, un grupo de personas ponchó las llantas de la caravana de #AMLO... exigían el pago de 50 pesos por unidad pic.twitter.com/ANnuA00qSH

— Milenio.com (@Milenio) 24 de enero de 2018











AJE