Empresarios deben cuidarse más de AMLO que del TLCAN: ‘El Bronco’

México

El candidato independiente a la presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, aseguró que ha pedido a los empresarios del país preocuparse más por el aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, que por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) porque no genera confianza al comercio internacional .

TE RECOMENDAMOS: 'El Bronco' ya "mocha manos"... en juego de Android

“A los empresarios les he dicho, déjense de preocupar por el Tratado de Libre Comercio y preocúpense de Andrés Manuel, hablen con sus trabajadores, organícense y tomen la mejor decisión porque el miedo te inhabilita, pero también te hace hacer cosas que no te atrevías a hacer y ojalá eso ayude a que los empresarios se organicen y busquen una mejor posibilidad para el país“, planteó.

Durante su gira de campaña en León, Guanajuato, ‘El Bronco’ dijo que si Lópeza Obrador ganara las elecciones presidenciales “no sé que le espera al país, pues no es contundente con sus propuestas”.

“Voy a bautizar a Andrés Manuel de otra forma, ahora le voy a decir el Chimoltrufio o la Chimoltrufia porque un día dice una cosa y otro día otra cosa, y si vieron andaba ‘drogui’, se me hace que se echó una pastilla de Tafil porque batalla ya para hablar e hilar las ideas, eso no está bien para alguien que quiere ser Presidente, y si los mexicanos quieren votar por él, que Dios me los bendiga”, aseveró.

TE RECOMENDAMOS: 'El Bronco' vivirá con maestros para entender sus problemas

Rodríguez Calderón destacó que las autoridades han fallado en resolver el tema del huachicol porque han dejado crecer el delito y no han investigado a las gasolineras ni al personal de Pemex.

“No puede el delincuente rebasar la autoridad y menos cuando el producto que se están robando es patrimonio de la nación, no hay acciones contundentes del gobierno, es un delito federal pero qué hacen las autoridades municipales, que hace la policía estatal”, explicó.

AJE