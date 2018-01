El peligro para México es tener más de lo mismo: Tatiana Clouthier

Veracruz

Tatiana Clouthier acompañó por primera vez a Andrés Manuel López Obrador desde que fue nombrada como coordinadora de la precampaña y de la que será la tercera campaña del tabasqueño a la Presidencia de México.

En Veracruz, la hija de Manuel Clouthier del Rincón, Maquío, subió al templete en los municipios de Playa Vicente y Tres Valles, donde fue presentada por el precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia.

Tras concluir la segunda asamblea informativa, Clouthier platicó unos minutos con MILENIO y aseguró que el verdadero "peligro para México es tener más de lo mismo" y, sobre todo, a "quienes andan robando el dinero público", no López Obrador.

TE RECOMENDAMOS: AMLO: no soy populista, es propaganda para asustar

"(AMLO) Es un peligro para todo aquel que no esté dispuesto a que las cosas que no se hagan de una forma distinta, que no se hagan bien".

"El peligro para México es tener más de lo mismo, este neoliberalismo que lo que ha creado son más pobres", enfatizó.

La ex diputada federal destacó que a diferencia de las campañas de 2006 y 2012, el tabasqueño ha hecho un llamado a "todos" a unirse a su proyecto.

"Este llamado a todos lados a que se unan, la única manera en que podremos al final transformar al país, tiene que ver si nos unimos todos, ese es un factor nuevo", subrayó.

Clouthier también ofreció que la suya no será "una coordinación como las tradicionales", e incluso afirmó que "no lo veo diferente a nosotros", en relación a Ricardo Monreal, coordinador de campaña de AMLO en 2012.

"Con eso no dejo de reconocer el gran liderazgo y el gran perfil que tiene Ricardo Monreal, es digno, es un político de mucha experiencia; sin embargo, van a pasar varias cosas en la campaña, una descentralización de funciones", puntualizó.

También dijo que a diferencia de las dos precampañas pasadas "van a aprovechar las redes sociales".

"Es un ingrediente diferente que juega hoy en día un papel muy importante y que ha roto la dinámica, tienes medios tradicionales y esto le da un sabor distinto, la gente puede conocer el día a día de los candidatos", afirmó.

También, destacó, será una "campaña distinta" en términos de que tenemos variantes nuevas, una de ellas tiene que ver que al haber nombrado ya con quienes gobernaría en caso de que el voto le favorece.

"Todas estas personas que estarán ayudando en la campaña también, no será solamente el candidato, los futuros secretarios, si así sin las cosas, dando la cara y estaremos invitando a la gente a dar la cara por este movimiento", aclaró.

Sobre personajes como Aurelio Nuño y Javier Lozano, coordinador y vocero del precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, aseveró que no temerá enfrentarlos.

"No tengo ningún temor ante ninguno de ellos, al contrario, creo que hay ventajas de alguna manera por los perfiles propios de cada uno, es muy evidente qué tipo de personalidad tiene cada uno de ellos", exclamó.

JOS