AMLO: no soy populista, es propaganda para asustar

Veracruz

Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, descartó ser populista y aseguró que se trata de propaganda "para asustar", a quienes lo señalan como tal.

Este jueves, durante la presentación del Informe Anual sobre los Derechos Humanos 2018, el director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, afirmó que México es el país con "mayor riesgo de victoria populista".

Luego de encabezar una asamblea informativa en el municipio de Playa Vicente, Veracruz, el tabasqueño rechazó engancharse con ello y enfatizó que está preparándose "porque vamos a ganar la elección presidencial".

"No voy a engancharme con eso, nosotros estamos preparándonos porque vamos a ganar la elección presidencial y vamos a transformar, son dos momentos: ganar y transformar, y me preocupa no solo el que ganemos, sino el que se pueda hacer un gobierno ejemplar, que transformemos a México", señaló.

- ¿Te declaras populista?, se le cuestionó.

- No, no, es una propaganda en contra para asustar, no tiene ningún sentido, ya les platiqué en una ocasión que hicieron hasta un documental, reviró.

López Obrador también anunció que la próxima semana dará a conocer sus propuestas para ocupar la Procuraduría General de la República, así como para las fiscalías Anticorrupción y la Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade).

"Van a ser gentes honestas, independientes, sin duda, y se va a poder constatar, cuando yo dé a conocer los nombres. Más allá de las simpatías, van a participar, incluso quienes han militado en otros partidos", aseveró en su cuarto día por la entidad.

El aspirante único a la candidatura presidencial de Morena, PT y PES explicó que aunque por ley el procurador propone a los fiscales anticorrupción y electoral, en este caso sus candidatos se comprometerían a mandar las ternas que el tabasqueño plantea.

"El fiscal general, el procurador, para garantizar que haya un auténtico Estado derecho, el fiscal anticorrupción para que no se permita la corrupción, cero corrupción.

"También vamos a establecer la democracia y para eso necesitamos de un fiscal electoral recto, que no permita compra de votos, fraudes electorales, y que garantice que las elecciones van a ser limpias y van a ser libres", dijo.





VJCM