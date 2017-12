¿A quién llamó orate el secretario de Educación?

En las precampañas los insultos no faltan, desde pollo desplumado, señoritingo, desquiciado y ahora el más reciente: orate.

Mientras que el precandidato de Morena-PT-PES, Andrés Manuel López Obrador, reiteraba en la Península de Yucatán que daría marcha atrás a la reforma educativa, en la Ciudad de México, el secretario de Educación, Otto Granados, llamaba orate a alguien con una propuesta similar.

Ojo, nunca dijo que se tratara del tabasqueño.

En su cuenta de Twitter, el secretario de Educación dijo que no se podía debatir con un orate al que le faltan argumentos y razones, además prometió defender la reforma educativa a capa y espada.

“¿Es posible debatir con un orate? ¿Y así sueña con ser una opción? Más allá de sus problemas de senilidad y salud mental, le faltan ideas, argumentos, razones, hechos, datos duros y verificables, y le sobra demagogia, falsedad e inmoralidad”.

Las reacciones no se hicieron esperar, unos se sintieron ofendidos por semejante palabra, pues “no es propia de un secretario en funciones”, otros lo apoyaron en la defensa de la educación.

De acuerdo con ud sr secretario, pero considero un tweet así no es propio de un secretario en funciones, este sr tiene seguidores q piensan igual q el, y habemos personas q no pensamos de la misma forma q ellos, y no x eso deben de sacarnos de nuestras casillas