AMLO advierte a Meade: Videgaray te quiere 'cepillar'

Quintana Roo

El precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, advirtió a José Antonio Meade que se ponga abusado, pues, afirmó que lo sustituirán ante su baja popularidad.

Afirmó que Luis Videgaray ya está operando para sustituirlo por Aurelio Nuño “porque se le abrió el apetito al niño ñoño” y ahora quiere jugar la contienda electoral.

“Yo le diría a Meade que se ponga abusado porque Nuño le quiere quitar la candidatura, ese es el informe que yo tengo y no está de más que yo se lo mande a decir, que no se confíe de Videgaray.

“Porque Videgaray fue el que lo puso, pero ahora ya está operando, preocupado porque Meade no levanta y ya tiene pláticas con Nuño, entonces va a terminar la precampaña y pueden cepillar a Meade, el mismo Videgaray que es el que puso a Meade”, aseguró durante su gira por Quintana Roo.

El precandidato presidencial de la coalición integrada por Morena-PT-PES insistió en que el problema es que “Meade no levanta, no llega ni a burbuja”, por lo que reiteró que “hay un plan, una mezcolanza” para cambiar al abanderado del PRI y por eso están preparando al ex secretario de Educación.





“Por eso no sé si se han dado cuenta de que Nuño me está atacando un día sí y otro también, está de ganagracia porque quiere ser él, por eso renunció a la SEP para que de conformidad con la ley, él pueda ser el sustituto, entonces está ya en ese plan”, insistió.

Calificó como “una buena broma” que el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, estime que Meade ganará la Presidencia con 40 puntos.

“Ellos se lanzan así para ver si son tomados en cuenta, pero la verdad es que Meade va en picada, no crece y sigue cayendo, entonces por eso yo creo que está desesperado el presidente del PRI por todo lo que está pasando y se avienta decir que van a ganar con el 40 por ciento pero los mexicanos ya no quieren la corrupción, la gente está harta de la corrupción”.