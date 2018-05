Gracias a vitamina pueblo, la ciencia y al creador, estoy al cien: AMLO

México

Luego de los crecientes rumores sobre su estado de salud, Andrés Manuel López Obrador dijo estar al cien “gracias a la vitamina pueblo, a la ciencia y al creador”.

El abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia publicó un mensaje en sus redes sociales acusando a los voceros de la mafia del poder de difundir el rumor de que se encuentra enfermo.

“Antes asustaban porque supuestamente me iba a reelegir; ahora sostienen que ni siquiera voy a terminar el sexenio” decía el mensaje que acompañó de un video de su más reciente acto de campaña en Oaxaca en donde una banda de niños y jóvenes corean el nombre del tabasqueño.

Durante su acto en Huajapan, López Obrador dijo que tras el infarto que sufrió en 2013 acude al cardiólogo con frecuencia pero dijo que a últimas fechas no ha tenido tiempo de ir.

“Ahora no he podido ir al cardiólogo porque no he tenido tiempo, pero sí voy con cierta frecuencia, ahora no he podido pero estoy muy bien, me siento muy bien, me hacen electrocardiogramas cada vez que voy al médico y estoy al cien”.

Voceros de la mafia del poder soltaron el rumor de que estoy enfermo. Antes asustaban porque supuestamente me iba a reelegir; ahora sostienen que ni siquiera voy a terminar el sexenio. Gracias a la vitamina pueblo, a la ciencia y al creador, estoy al cien. Juntos haremos historia pic.twitter.com/H5UTLHoKzF — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 18 de mayo de 2018





Con información de José Antonio Belmont





