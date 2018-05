Por cada tuit de Trump, yo me encargaré de responder: AMLO

México

Al reprobar los dichos de Donald Trump —quien calificó de animales a los migrantes—, Andrés Manuel López Obrador ofreció que, de llegar a la Presidencia de la República, responderá cada tuit que publique el estadunidense en contra de México por la misma red social.

Al arrancar una gira por Oaxaca, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia insistió que el mandatario de Estados Unidos “nos va a tener que aprender a respetar”.

“Yo creo que va a entender que debe de moderarse, que no debe de estar ofendiendo al pueblo de México y no queremos confrontarnos con él pero le vamos a pedir que nos respete.

“Entonces si lanza un tuit ofensivo, yo me voy a hacer cargo de responderle, pero ojalá y cambie su proceder y ojalá y actúe con respeto hacia México”, enfatizó luego de un mitin en Huajuapan.

En la región de la Mixteca, el tabasqueño también prometió proteger a los mexicanos que residen en Estados Unidos y sobre todo generar las condiciones para que ya no tenga que dejar sus comunidades.

“Vamos a proteger a los migrantes y procurar que el mexicano deje de migrar para que tenga condiciones y oportunidades de trabajar en sus pueblos, arraigar al mexicano en sus lugares de origen y los que ya se fueron van a tener la protección de nuestro gobierno”, subrayó.

El tres veces candidato a la Presidencia de la República también se refirió a su estado de salud, y rechazó “los rumores de que ando enfermito”, los cuales atribuyó a sus adversarios.

“Están nerviosos porque seguimos creciendo, la verdad (...) Ando muy bien de salud, gracias a la ciencia y el creador, estoy bien de salud.

“Estoy re bien, hasta me puedo parar en un solo pie. Es que están manipulando videos y yo de por si hablo despacio, no hablo de corrido, y lo que hacen es que le bajan más el volumen”, afirmó.

López Obrador, de 64 años de edad, reconoció que tras el infarto que sufrió en 2013 acude con cierta frecuencia al cardiólogo, aunque insistió que se encuentra bien de salud.

“Ahora no he podido ir al cardiólogo porque no he tenido tiempo, pero sí voy con cierta frecuencia, ahora no he podido pero estoy muy bien, me siento muy bien, me hacen electrocardiogramas cada vez que voy al médico y estoy al cien.

“A veces voy al béisbol y estoy macaneando (bateando) como si nada”, aseveró.

También ironizó sobre los dichos de sus adversarios.

“Primero dicen que me voy a quedar 14 años, que me voy a reelegir, y luego que no voy a aguantar, ya no los entiendo, voy a estar seis años”.

AJE