Confío en el INE, pero no le doy cheque en blanco: Anaya

Monterrey

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, aseguró que sí confía en las autoridades electorales, a pesar del revés del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de avalar la candidatura de Jaime Rodríguez Calderón.

Sin embargo, aclaró que esto no significa otorgar un cheque en blanco al Instituto Nacional Electoral (INE) y advirtió que vigilará su actuar.

"Sí manifiesto mi confianza en el Instituto Nacional Electoral, pero esto no significa bajo ninguna circunstancia el otorgamiento de un cheque en blanco.

"Nosotros vamos a estar vigilantes del actuar del Instituto Nacional Electoral y en caso de detectar el desvío de la conducta recta de esta autoridad electoral, lo estaríamos manifestando abiertamente. Sí tengo confianza en la autoridad electoral", destacó.

En conferencia de prensa, Anaya dijo que la resolución del TEPJF y debate de Rodríguez Calderón con las autoridades no modificarán su campaña.

"Yo no tengo más información que la que ha sido dada a conocer por ustedes, me sorprendió, voy a ser respetuoso de la Sala Superior del Tribunal Electoral; el debate que él tenga con más autoridades es un asunto en el que no tendría alguna opinión, porque no conozco los detalles de su litigio y me limito a decir que voy a ser respetuoso de lo que ha resuelto la Sala Superior. Estoy convencido que para efecto de mi campaña esto no modifica las condiciones y que voy a ganar la elección del 1 de julio", aseguró.

Luego de que el gobernador de Nuevo León con licencia retó a las autoridades electorales a demostrar las supuestas inconsistencias en las firmas y afirmó que el INE mintió, Anaya no quiso fijar una posición, pues dijo que la resolución del Tribunal Electoral es inapelable.

"Yo soy candidato, no autoridad electoral, no tengo acceso al expediente, no me corresponde revisar la autenticidad de las firmas, por lo tanto, lo que a mí me corresponde es respetar el fallo de la autoridad que tuvo acceso a esa información y ha tomado ya una decisión que no es apelable", afirmó.



Al ser cuestionado sobre el desistimiento de la PGR de acusar a Luis Alberto López López, chofer del empresario Manuel Barreiro, investigado sobre su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y con quien se vinculó al panista con una supuesta compra de una nave industrial, el candidato dijo que ese asunto no le concierne y que sus datos están aclarados y son transparentes.

"Eso es caos de otra persona y tendría que dar las explicaciones, yo no tengo ninguna participación de ese proceso".