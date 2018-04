TermómetroMilenio: Por su fe, 'El Bronco' está de regreso

Ciudad de México

Los milagros sí existen y la fe no sólo mueve montañas, también revive candidaturas... pregúntenle a Jaime Rodríguez, El Bronco, o Armando Ríos Piter.

El gobernador de Nuevo León con licencia debería compartir cuál es el santo de su devoción, pues al parecer es tan efectivo que logró hacer que el Tribunal Electoral ordenara al INE incluirlo en la boleta electoral.

"Dios es grande, gracias. La fe es grandiosa", escribió al enterarse que obtuvo la candidatura.

Con la corte celestial de su lado, El Bronco consiguió más de 39 mil "me gusta" y más 4 mil seguidores, en las casi dos semanas que su candidatura estuvo en la cuerda floja y mientras sus adversarios ya estaban en campaña.

José Antonio Meade tiene fe en que sus nuevos spots en los que dice que El Peje da miedo, surtan efecto y desinflen la campaña de Andrés Manuel López Obrador. ¿Los remakes están de moda?

Con el temor que provoca El Coco, que diga, El Peje, el candidato del PRI-Verde-Panal sumó más de 4 mil "likes" y más de 3 mil "followers".

Y hablando de López Obrador, él necesitará un milagro para no perder los vuelos comerciales para llegar a sus reuniones en el extranjero, aunque, al parecer, no le preocupa mucho, pues calmadamente dirá: "ya no llegué". ¿Será que no hará viajes de Estado?

Con una maleta ligera para evitar pagos por exceso de equipaje, el candidato de Morena-PT-PES obtuvo más de 4 mil "me gusta" y más de 5 mil "seguidores".

Ricardo Anaya tiene fe en que alguien escuche sus conferencias matutinas, aunque si quiere tener más público debería pensar en lanzar una nueva canción con Yuawi, Juan Zepeda y Rocío Banquells.

A la espera de su nuevo sencillo, el candidato del PAN-PRD-MC logró sumar más de 4 mil "likes" y más de 3 mil seguidores en sus redes.

Margarita Zavala tiene esperanza de que la inviten a todos los eventos con los demás aspirantes a la Presidencia, pues seguramente ya está cansada de dejar mensajes en los espectaculares para pedir que la incluyan.

Con una plegaria en la mente, la independiente consiguió más de 3 mil "likes" y más de 2 mil "followers".





<<<<José Antonio Meade, precandidato del PRI-PVEM-Panal

Facebook: 433,243 "me gusta".

Twitter: 1,225,142 seguidores.

Subió: 4,438 "me gusta" y 3,341 seguidores.





<<<<Andrés Manuel López Obrador, precandidato de Morena-PT-PES

Facebook: 2,725,803 "me gusta".

Twitter: 3,790,664 seguidores.

Subió: 4,897 "me gusta" y 5,532 seguidores.





<<<<Ricardo Anaya, precandidato del PAN-PRD-MC

Facebook: 1,229,873 "me gusta".

Twitter: 540,461 seguidores.

Subió: 4,988 "me gusta" y 3,266 seguidores.





<<<<Margarita Zavala, aspirante independiente a la Presidencia

Facebook: 620,313 "me gusta".

Twitter: 1,398,347 seguidores.

Subió: 3,983 "me gusta" y 2,887 seguidores.





Jaime Rodríguez, El Bronco, aspirante independiente a la Presidencia

Facebook: 1,672,180 "me gusta".

Twitter: 594,399 seguidores.

En dos semanas subió: 39,527 "me gusta" y 4,356 seguidores.