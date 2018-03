México no se pondrá de tapete de EU: Anaya a migrantes

México

El precandidato de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, se reunió con migrantes mexicanos a quienes les dijo que son “héroes, porque se atrevieron a soñar y cumplieron con su sueño”. Y afirmó que se debe recuperar el lugar que le corresponde a México en el mundo.

En el encuentro, que se realizó en Los Ángeles, Anaya expresó admiración y respeto por los mexicanos que decidieron cruzan la frontera en busca de mejores oportunidades.

TE RECORDAMOS: Proteger a dreamers es lo correcto, coinciden Anaya y Napolitano

“Después de que Donald Trump había estado insultando, denostando a lo mejor que tiene México en Estados Unidos, se atrevieron a ponerle un tapete rojo para que fuera recibido en Los Pinos"



“Quien es cobarde no migra, se conforma con su realidad. Quien emigra por definición es una persona extraordinariamente valiente. Quien es flojo tampoco va a emigrar. El que migra, por definición, es una persona trabajadora, con hambre y con ganas de salir adelante. Quien es egoísta, tampoco va a ser migrante. El migrante es generoso, es generoso consigo mismo y con los demás, con su familia”, expresó.

Tras escuchar las preocupaciones de la comunidad mexicana en Estados Unidos, Anaya aseguró que cuando sea Presidente, México nunca más se volverá a poner de tapete frente a un gobierno estadunidense, como ha ocurrido, lamentablemente, con la actual administración priista, no obstante que dejará en claro que no se pagará ni un centavo del muro fronterizo que pretenden construir.

“Después de que Donald Trump había estado insultando, denostando a lo mejor que tiene México en Estados Unidos, se atrevieron a ponerle un tapete rojo para que fuera recibido en Los Pinos, como si se tratara un jefe de Estado. De ahí salió uno de sus últimos anuncios de campaña. Ahí se consumó la humillación al pueblo de México”, dijo al recordar el papel del gobierno mexicano durante la pasada campaña por la presidencia de Estados Unidos.

A través de un comunicado, se informó que Anaya señaló que si bien México necesita de Estados Unidos, “ese país también necesita de nosotros, pues mientras a ellos les preocupa la migración indocumentada, a nosotros también nos preocupa el tráfico de armas y la demanda de droga, lo cual explica muchos de los problemas de violencia”.

Anaya externó su admiración por los migrantes mexicanos, pues, “quienes deciden pasar el viacrucis de cruzar la frontera de Estados Unidos no lo hacen para hacerle daño a nadie, sino para salir adelante ellos y sus familias, para trabajar de manera honrada, honesta, intensa”.

Aseguró que como presidente combatirá la inseguridad, la violencia, la corrupción, la desigualdad y la pobreza. “Yo se los aseguro: vamos a recuperar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Las familias mexicanas, sus seres queridos, sus comunidades merecen vivir en paz”.

TE RECORDAMOS: Córdova pide al gobierno actuar con apego a la ley



Entre las propuestas de los migrantes, están la de recuperar la esencia del programa Tres por Uno, para que sean los migrantes los que decidan qué obras se realizan en México con el dinero que ellos ganan y envían a nuestro país.

“Les quiero pedir, con el corazón en la mano, que cada vez que escuchen una expresión agresiva o denigrante se acuerden que allá, en México, ustedes son los héroes de la patria, los valientes, los emprendedores, los generosos, los que se atrevieron a cruzar la frontera para darle un futuro mejor a su familia. Que no se les olvide que no están solas, que no están solos, que todo México está con ustedes y que cuando yo sea presidente estaré siempre del lado de ustedes”, añadió.

AJE