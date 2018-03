Córdova pide al gobierno actuar con apego a la ley

México

Luego de que la PGR difundiera un video donde aparece el candidato presidencial Ricardo Anaya, el Instituto Nacional Electoral recordó a las autoridades la obligación que tienen de actuar con apego a la ley y mantenerse imparciales durante el proceso electoral.

En entrevista el consejo presidente, Lorenzo Córdova, señaló que si bien la autoridad electoral se pronunciará sobre el tema hasta que se presente una queja, es pertinente hacer un llamado a que todos los actores a que se conduzcan con apego a la ley.

“Hago un recordatorio a todas las autoridades federales, locales y municipales que estamos obligados a cumplir con los principios constitucionales en términos de la imparcialidad de nuestras conductas y de los recursos públicos, no hacerlo sería violatorio a la Constitución”, advirtió.

Córdova dijo que no es competencia del INE juzgar la actuación de otras autoridades a menos que haya una intromisión en los ámbitos en los que exista una vulneración a la equidad de la contienda, pero será hasta que tenga conocimiento formal del tema.

“El apego a la legalidad y el cumplir con el principio de imparcialidad al que están obligados todos los funcionarios públicos es fundamental para que la elección llegue a buen puerto”, reiteró.

Por separado, la consejera Pamela San Martín consideró que la decisión de publicar el video “llama la atención” y plantea la necesidad de analizar el comportamiento de las instituciones.

Recordó que fue la propia PGR la que decidió destituir en pleno proceso electoral al titular de la Fepade por revelar información sobre una investigación en curso, como la que existe actualmente por lavado de dinero en la cual se vincula a Anaya.

La difusión del video, dijo, es un tema que sale de la operación ordinaria de la procuraduría, además, evidencia una contradicción con los elementos que se determinaron, y que, dijo, no fueron muy claros en la destitución de un fiscal.

“No es una discusión sobre si se realizan o no investigaciones, pero si sorprende la difusión del video señalando que tiene que ver con el interés público que puede existir del que un candidato haya acudido a la PGR”, dijo.

No obstante, la consejera señaló que a pesar de que este hecho llama la atención y preocupa, no se puede pronunciar sobre si la actuación de la PGR fue debida o indebida sin que haya una investigación de por medio.

En tanto, Marco Antonio Baños, confirmó que hasta el momento AN no ha interpuesto una denuncia, por lo que si bien prefirió no pronunciarse al respecto, afirmó que en el video lo que se aprecia es un intercambio de puntos y dichos.

“Si existiera una falta y fuese demostrada por el PAN y por el candidato del partido, si el INE tiene atribuciones las ejercerá, pero hay que realizar con mucho cuidado, pero no es un tema que atraigamos ahorita de oficio”, dijo.

Cuestionado sobre si constituye una injerencia de la PGR en la contienda electoral, Baños consideró que “no es tarea del INE, creo que está en otra órbita”.

Sin embargo, dijo, es un video que refleja la manera en que se presentó un escrito por parte del panista y la respuesta que dieron funcionarios de la procuraduría, por lo que tendría que explicar el encargado del despacho la razones por las que se difundió.

CLAVES

“ES DELICADO”

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, calificó de delicado que el video de las cámaras de seguridad del vestíbulo de la Seido tengan audio, porque, dijo, interfieren una comunicación personal y privada.

“Lo que creo, la explicación del audio, señaló, eso sí tiene otro tinte, pues porque ahí estás interviniendo una comunicación personal, o sea, pudieran estar hablando de cuestiones incluso delicadas ¿no?”, dijo el mandatario local.