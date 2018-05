Desde el ring, Anaya convoca a derrotar la corrupción

Ciudad de México

Desde un ring de lucha libre Ricardo Anaya, aspirante presidencial de la coalición Por México al Frente, convocó a los capitalinos a derrotar la corrupción, la pobreza y la desigualdad.

"Desde este cuadrilátero quiero convocarlas y convocarlos a una lucha fundamental, el 1 de julio, yo les pregunto: ¿vamos a derrotar a la corrupción sí o no?.... ¿Vamos a derrotar a la pobreza? ¿Vamos a derrotar a la desigualdad sí o no? ¿Vamos por crecimiento y prosperidad para todos sí o no?", expresó frente a 10 mil militantes de la Gustavo A. Madero.

La lucha estelar estuvo encabezada por Cibernético y Atlantis donde Anaya subió al ring y desde ahí pidió el voto de los capitalinos para los candidatos del frente, Alejandra Barrales, Nora Arias y Víctor Hugo Lobo.

En el deportivo los Galeana, los asistentes corearon porras de "¡Presidente!" para el panista, mientras ondeaban sus banderas amarillas con negro.

Anaya destacó que de llegar a la Presidencia se dará apoyo a las mujeres.

