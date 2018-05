Hay que cuidar quién gana elección para evitar crisis económica: Anaya

Ciudad de México

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, dijo que hay que tener cuidado quién gana las elecciones para no generar una crisis económica.

"(...) Hay que tener mucho cuidado quién gana las elecciones para que no haya crisis económica y para que la economía siga creciendo.

"Porque yo aprecio a tu tocayo, pero el punto no es ese, el punto es que, con ciertas ideas retrógradas de manejo económico, si se descompone la economía del país, lo primero que va a pasar es que este sector, se descompondría", destacó.

TE RECOMENDAMOS: Tras elección, AMLO buscará a Peña para analizar NAIM

Al participar en el Foro Nacional de Turismo, Ricardo Anaya, dijo que la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México no debe ser un tema político y que por cuestiones de orografía, no es viable la propuesta de Andrés Manuel López Obrador.

"Este asunto no debería estar a discusión, hay cosas que no se deben politizar, no todo debe ser político. ¿Dónde se construye el nuevo aeropuerto?, debe tener una lógica técnica y no una lógica política.

"Finalmente, con la cantidad de dinero que ya hay invertido ahí, ¿qué vamos hacer? ¿dejar esos miles de millones de pesos que ya se están invirtiendo ahí, tirados?", cuestionó el ex líder nacional del PAN.

Frente a empresarios del sector, y del moderador, Oscar Espinoza Villarreal, ex regente del Gobierno del Distrito Federal, Ricardo Anaya explicó que debido a la altura de las montañas no podrían volar dos aviones al mismo tiempo en Santa Lucía, como lo propuso el tabasqueño.













OVM