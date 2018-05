¿Ricardo Anaya traicionó al panismo? Aquí su respuesta en #ANAYAenMILENIO

Ciudad de México

Ante los cuestionamientos en referencia a cómo construyó su candidatura, Ricardo Anaya negó que se hayan suspendido los mecanismos institucionales, estatutos y principios del PAN para poder formar la coalición Por México al Frente, compuesta por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

Durante el debate #ANAYAenMILENIO con los periodistas Carlos Marín, Héctor Aguilar Camín, Carlos Puig, Azucena Uresti, Jesús Silva-Herzog y Juan Pablo Becerra-Acosta, el panista afirmó que formar una coalición no implica renunciar a los principios del partido.

─ ¿Cómo se siente pensando en lo que fue el pensamiento de Gómez Morín o Christlieb Ibarrola? ¿Qué con lo que vendría siendo su condición de panista en el sentido, digamos, más honorable, de un partido que efectivamente se significaba por la legalidad y la democracia? ─ preguntó Carlos Marín.

Anaya respondió que ambos, tanto Gómez Morín como Christlieb Ibarrola son personajes fundamentales en la historia del PAN.

"Guardadas las proporciones, son por supuesto personajes que están muy por encima de mí. Ojalá pueda yo aprender de ellos. Me parecen dos personajes extraordinarios de la historia de nuestro país", dijo.

─ ¿Usted se siente congruente con el pensamiento de los fundadores del PAN? ─ insistió Carlos Marín.

─ Por supuesto que sí, aunque los veo para arriba ─ respondió Anaya.

Ante las respuestas de Anaya, Carlos Puig mencionó:

"Pareces el primer candidato panista socialdemócrata. No sé si Gómez Morín estaría tan contento y propones el ingreso básico universal, no sé si el panismo se había corrido al centro y a la izquierda de esa manera. Pero en términos de política pública parece estar escrito por un hombre que escribió un libro que se llama La Cuarta Socialdemocracia, y tu pacto en Chihuahua, aquel que fuiste a hacer, también es un pacto al centro y a la izquierda. Sí me parece importante de este panismo de izquierda, una cosa muy rara este panismo a la izquierda".





Frente a esto, el candidato del Frente dijo estar convencido de que formar una coalición no implica renunciar a los propios principios y dijo que así ocurre en muchas partes.

"En todo el mundo, cuando se unen quienes tienen plataformas distintas lo que hacen es acordar una plataforma común en función de las coincidencias, no en función de las diferencias".

─ ¿Qué hay de panismo en esa plataforma? ─ insistió Carlos Puig.

"Hay quien cree que el PAN es un partido de derecha, cuando el PAN es un partido humanista de enfoque demócrata-cristiano que pone en el centro a la persona, que cree en el principio de solidaridad; que implica redistribución, que implica que nadie se quede atrás, que tiene un principio ordenador de subsidiariedad que dice hasta dónde debe intervenir cada orden de gobierno y que plantea como objetivo final el bien común; es decir, que la gente viva mejor, acabar con los problemas de violencia, de inseguridad, que haya empleo, que los empleos estén bien pagados", aseguró.