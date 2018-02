Elba Esther respalda decisión de apoyar a AMLO: Fujiwara

Ciudad de México

El ex diputado federal, René Fujiwara, nieto de la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, dijo que su abuela lo apoya en la decisión de respaldar a Andrés Manuel López Obrador y aseguró que serán miles los jóvenes de Nueva Alianza los que se sumarán al respaldo de Morena; en contraste, Juan Pablo Encinas, vicecoordinador Nacional del Movimiento de Jóvenes de Nueva Alianza, desestimó esas cifras y dijo que quienes hasta ahora han anunciado sus renuncias al partido, incluido Fujiwara, en realidad no son militantes.

"Con mi abuela platico mucho, ella tiene sus opiniones de todo esto, pero en general apoya mis propias decisiones", aseguró ayer Fujiwara, después de participar en el acto en donde líderes de la asociación Alianza Joven, quienes dijeron representar a unos 400 jóvenes de la Ciudad de México, anunciaron sus renuncias al partido Nueva Alianza.

-¿Tu abuela está apoyando a Andrés Manuel?, se le preguntó.

-Ella está apoyando mis decisiones, creo que si ella en algún momento quiere manifestar el apoyo específico a algún candidato, lo podrá manifestar y lo hará de mejor manera que yo, respondió el ex diputado federal.

Fujiwara aseguró que son varios miles los jóvenes de Nueva Alianza que se están sumando al movimiento del precandidato Presidencial. En días recientes se supo de renuncias en Chiapas y el Estado de México y ayer, en la capital.

"De forma escandalosa ya hay varios que se han venido sumando en eventos similares a los que se sumaron hoy, pero también creo que hay un goteo silencioso que no se puede cubrir, que no se puede ver y no es tan perceptible", dijo el nieto de la profesora.





EB