Seguridad nacional no debe dejarse a improvisados: Meade

Tepic

El precandidato presidencial de la coalición PRI-Verde-Panal, José Antonio Meade, criticó a Alfonso Durazo como eventual encargado de la Secretaría de Seguridad Pública en caso de ganar el ex líder de Morena.

"No podemos confiarle la seguridad a improvisados, no podemos confiarle la seguridad a quienes no tienen experiencia o a quienes tuvieron la oportunidad en la Ciudad de México de transformarla. Que recibieron 22 secuestros y entregaron 48.

Veintidós secuestros, la quinta parte de los que ocurrían en el país se daban en la capital, pero en el 2005 se daban 44 por ciento de los secuestros. Esa no es la experiencia que necesitamos", sostuvo.

TE RECOMENDAMOS: Alfonso Durazo carece de experiencia en seguridad: PRI

El ex titular de Hacienda recordó que el 50 por ciento de los secuestros en el país durante 2005 ocurría en la Ciudad de México, cuando gobernaba Andrés Manuel López Obrador.

De gira por Tepic, Nayarit, se sumó al posicionamiento del líder nacional del Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa, quien fustigó a Alfonso Durazo como eventual encargado de la Secretaría de Seguridad Pública en caso de ganar el ex líder de Morena.

EB