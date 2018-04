Mujer llama ridículo a 'El Bronco'; la envió AMLO, responde

Ciudad de México

Una mujer llamó ridículo al candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, mientras boleaba zapatos durante su visita a Toluca, Estado de México.

TE RECOMENDAMOS: Voy por Andrés Manuel: anuncia 'El Bronco' en Toluca

En un video publicado en el perfil de Facebook de El Bronco, se escucha a la mujer criticarlo por "querer engañar a la gente" a lo que el candidato responde que "la mandó Andrés Manuel".

- Eso lo está haciendo por querer engañarnos que es del pueblo y no es del pueblo. Que vaya a ver su estado de Nuevo León cómo lo dejó. (Ser bolero) es un trabajo honrado y honesto, pero a él no le queda hacer eso, él no es del pueblo.

- La mandó Andrés Manuel, dice El Bronco entre risas.

- Sí, mire, yo soy peje y con mucho orgullo. Arriba Andrés Manuel.

El candidato evitó confrontar a la mujer y le extendió la mano mientras la decía que "está bien, salúdemelo".

RLO