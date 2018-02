PAN postula a Mancera al Senado como 'pluri'

Ciudad de México

El Consejo Nacional del PAN aprobó por mayoría la candidatura de Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a una senaduría por la vía plurinominal.

TE RECOMENDAMOS: Mancera aceptaría invitación del Frente si es al Senado

Mancera ocupará el lugar número dos de la lista al Senado, mientras que Josefina Vázquez Mota será el primer puesto.

A puerta cerrada, los consejeros discutieron el tema por casi cuatro horas, pues seis oradores estaban en contra de que Mancera fuera candidato a senador bajo el argumento de que era una violación a la Constitución.

Los detractores argumentaron que nunca un gobernador ha pasado en automático a una plurinominal en el Senado, además de que no es militante, no defenderá la ideología panista y no tiene experiencia parlamentaria.

No obstante, el ex gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, defendió la candidatura de Mancera al afirmar que la inclusión no significa claudicación en los principios del PAN.

Rechazó que su incorporación en la lista de candidatos panistas sea en respuesta a un pago por no llegar a la candidatura del Frente a la Presidencia.

“No es un tema de pago o cuota”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS: Mancera y Josefina, en la lista del PAN para el Senado

En la lista también figuran el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, el ex líder del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, y el actual presidente, Damián Zepeda.