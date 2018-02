Mancera y Josefina, en la lista del PAN para el Senado

México

Josefina Vázquez Mota y Miguel Ángel Mancera ocupan el primero y segundo lugar de la propuesta de las 13 candidaturas del PAN de representación proporcional para el Senado.

La Comisión Permanente del PAN aprobó en reunión privada la lista de las 13 plurinominales, en la que el cuarto lugar lo ocupa el presidente del PAN, Damián Zepeda.

El ex gobernador de Puebla y ex aspirante a la candidatura presidencial, Rafael Moreno Valle, ocupa el lugar seis de la lista y en el número 10 se ubica el ex presidente nacional del PAN y ex candidato al gobierno del Estado de México Luis Felipe Bravo Mena.

La posición número siete corresponde a la diputada federal Cecilia Romero, quien junto con Vázquez Mota y Zepeda son propuestas que por estatuto le corresponde designar a la Comisión Permanente.

En el lugar 12 se ubicó César Jáuregui, secretario general del gobierno del estado de Chihuahua.

En el encuentro que se realizó a puerta cerrada en el CEN del PAN, el senador Héctor Larios votó en abstención, mientras que el también senador por Jalisco, José María Martínez, votó en contra.

De acuerdo con algunos de los asistentes, la postulación de Mancera provocó que el encuentro panista fuera por momentos ríspido.

Durante la reunión se defendió la postulación de Mancera al afirmar que se trata de un candidato externo, pero ciudadano y que fue propuesto por el Consejo del PAN de Chiapas, por lo que no representa ninguna violación a los lineamientos del partido.

La lista de las 13 plurinominales se presentará en la sesión extraordinaria del Consejo Nacional que iniciará a las 10 de la mañana en la sede nacional del PAN para su votación.

La posición número tres corresponde a Indira de Jesús Rosales; la cinco a la ex diputada federal Kenia López Rabadán; la número ocho al coordinador de los diputados federales, Marko Cortés Mendoza; el nueve lo ocupa Adriana Aguilar; la posición 11, María Eloísa Talavera, y la 13, Maribel Vargas.