Meade reta a presidenciables a debatir cada semana

Guerrero

El candidato a la Presidencia de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, retó a sus adversarios a participar en un debate semanal para que la ciudadanía conozca quién realmente tiene propuestas y quién ocurrencias.

"(Quiero) reiterar una invitación, nuevamente, a todos los candidatos y a la candidata a que no le saquen, a que hagamos un debate a la semana para que las familias contrasten no sólo quién tiene los cómos, sino quién le va a traer estabilidad a su vida y quién no", dijo el aspirante presidencial.



En un mensaje a medios en Mundo Imperial en Acapulco, Guerrero, Meade enfocó el desafío al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que quien no quiere contrastar ideas "no merece gobernar".

"Andrés Manuel seamos serios, te llamo a debatir, contrastemos cuál es el impacto real de tus ocurrencias y cuál el de mis propuestas en la calidad de vida de cada familia, porque eso es lo verdaderamente valioso, eso es lo que está en juego en la elección, y los ciudadanos tienen derecho a ejercer un voto informado", dijo.

"Quien no está dispuesto a debatir, no merece gobernar; yo sí estoy listo", dijo.

El abanderado de la coalición Todos por México contrastó sus propuestas con las del candidato de Morena-PT-PES, al acusar que, entre otras cosas, pretende cancelar la Reforma Educativa, desaparecer el Seguro Popular, cerrar el Nuevo Aeropuerto lo que obstaculizaría las inversiones productivas.

Meade también criticó la propuesta de otorgar amnistía a los criminales, "que va a sacar a la calle a quienes han causado dolor a las familias mexicanas; esa no es la solución, es el problema".

Meade Kuribreña comentó que en los comicios de este 1 de julio se juega la forma cómo viviremos los próximos años y la forma como vivirán las nuevas generaciones.

El aspirante ciudadano reiteró sus siete propuestas de campaña, que dan solución a cada una de más problemáticas que enfrenta el país.

También destacó que la semana pasada documentó la congruencia de la evolución de su patrimonio con su 7 de 7.

Meade aseguró que de ganar el 1 de julio, la prioridad en su administración serán las mujeres, habrá educación de excelencia, opciones para los jóvenes, hospitales públicos de excelencia para todos y servicios de calidad, además de que cada mexicano tendrá apoyo para alcanzar sus metas.

"Conviene que todos estemos a la altura de lo que las y los mexicanos esperan de nosotros, invito a las y los ciudadanos a tomar nota de quiénes tienen integridad y congruencia para debatir y quiénes rehúyen a dar la cara ante la ciudadanía y confrontar sus ideas".