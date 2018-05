Meade abre puerta a Margarita para que se una a su proyecto

Ciudad de México

José Antonio Meade dijo que es admirable la congruencia de Margarita Zavala, quien ayer renunció a su candidatura presidencial, y abrió la puerta para que la independiente se una a su proyecto.



La ex primera dama renunció ayer a su candidatura debido a que, aseguró, las inequidades en la contienda entre los candidatos independientes y los partidos no permitían una competencia justa; sin embargo, afirmó que no daría su apoyo a otros aspirantes.

El candidato presidencial de la coalición Todos Por México dijo que es admirable la lucha y la congruencia de la ex primera dama, y aseguró que en su proyecto son bienvenidos "quienes están a favor de las libertades, la dignidad humana, el bien común".

"Admirable lucha y congruencia de Margarita Zavala. Junto con ella, la de tantos hombres y mujeres que quieren un México más próspero y más justo. En nuestro proyecto, son bienvenidos quienes están a favor de las libertades, la dignidad humana, el bien común y el Estado de Derecho", escribió en Twitter.

En días pasados, el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, también la invitó a sumarse a su equipo.