Meade y Anaya quieren el 3% de Margarita

México

Tan pronto se dio a conocer la renuncia de Margarita Zavala a la candidatura presidencial, las dirigencias nacionales de PRI y PAN mostraron su intención de captar el 3 por ciento de la preferencia electoral que algunas encuestas dan a la hasta ayer aspirante por la vía independiente, a fin de fortalecer las campañas de José Antonio Meade y Ricardo Anaya.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, la ex panista acusó que las condiciones de inequidad en el proceso, frente a los candidatos partidistas, y la ausencia de segunda vuelta “se impusieron” y “hacen inviable una candidatura independiente con posibilidades reales de éxito”.

Pidió a sus simpatizantes votar en libertad y con conciencia, porque “los votos son de ustedes, de los ciudadanos, no de los políticos”; este mensaje se dio después de que al mediodía de ayer se publicó un adelanto de la entrevista que se transmitiría por la noche en el programa Tercer Grado, donde anunció su salida por “congruencia” y “honestidad política”.

En el video calificó el proceso electoral de “polarizante y difícil” y explicó que tomó la decisión esta semana, pues se dio cuenta de que el segundo debate se estaba acercando y “empecé a ver cómo la gente ponía más atención sobre los probables”.

La primera candidata presidencial independiente relató que en el transcurso de la campaña fue “leyendo”, escuchó y sintió el ánimo electoral y las posibilidades.

Por su parte, los líderes de PRI y PAN la invitaron a sumarse a las campañas de Meade y Anaya, abanderados de las coaliciones Todos por México y Por México al Frente, respectivamente. El priista René Juárez Cisneros aseguró que “la recibimos con los brazos abiertos para que apoye a Pepe”, es una invitación para “todos los que no quieran saltos al vacío”.

En Twitter, el dirigente panista Damián Zepeda la llamó a “sumar esfuerzos por el bien de México...en Acción Nacional respetamos tu decisión y valoramos tu entrega y compromiso con México”.

La presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, consideró que Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, puede invitar a Zavala a incorporarse a su proyecto político.

“No me extrañaría que Andrés la invitara”, dijo en rueda de prensa en Saltillo, Coahuila; sin embargo, el tabasqueño dijo que será hoy cuando fije una postura sobre la renuncia de la candidata.

El ex presidente Felipe Calderón expresó en la misma red social su “admiración y cariño” por su esposa, por ser una “mujer valiente, de enorme honestidad política”, y aseguró que “siempre decide pensando en lo que es mejor para México”.

NO NOS ALCANZA: VOCERO

De acuerdo con la encuesta de Consulta Mitofsky, difundida el 15 de mayo pasado, Margarita tiene una preferencia efectiva de 3.7 por ciento y bruta de 2.7.

En la encuesta del periódico Reforma del 2 de mayo, se coloca con 3 por ciento, por encima de Jaime Rodríguez Calderón, que llega a 2 por ciento.

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que para 2018 el listado nominal cuenta con 89 millones 200 mil mexicanos; en caso de que ciento por ciento votara, los tres puntos porcentuales en promedio de Zavala se traducirán en aproximadamente 2.6 millones de votos.

Jorge Camacho, vocero de la hasta ayer candidata presidencial, aclaró que la renuncia no significa declinar por algún otro candidato. “Ella abandona la contienda, se sale de la competencia. No estará haciendo más actos de proselitismo... No tenemos ninguna oferta y no recibimos ninguna presión”, dijo.

Explicó que la determinación se tomó con base en los números reflejados en las encuestas: “Por los porcentajes que tenemos en encuestas, sabemos que no vamos a ganar, y como no vamos a ganar, que los votantes tomen la mejor decisión”, expresó.

Camacho opinó que la ley electoral de México no está preparada para los candidatos independientes y que el INE tendrá que trabajar para contemplar a los aspirantes ciudadanos en un escenario de equidad.

Manifestó que Zavala siempre ha sido congruente y en cuanto a la elección no será lo contrario, por lo que decidió renunciar al no verse favorecida en las encuestas.

El vocero informó que será hoy cuando la representante de Zavala ante el INE, Fernanda Caso, presente el documento correspondiente a la renuncia a la contienda.

Por la mañana, antes de que se diera a conocer que se bajaba de la contienda, Margarita participó en Diálogo Manifiesto México, encuentro organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Ahí dijo que en México sí es posible acabar con la pobreza y para ello subrayó que los programas sociales deben ser eficientes, porque “la gente no quiere caridad”. También ofreció ser implacable con los corruptos, que la seguridad será el eje principal de su proyecto y promover un presupuesto responsable.

Posteriormente, en el video explicó que la carencia de un sistema de segunda vuelta electoral “suprime la posibilidad de que el ciudadano pueda expresar sus verdaderas preferencias y se pasa directo a votar entre quienes aparentan tener más posibilidades”.

En el programa Tercer Grado comentó que no está declinando por nadie, “porque estoy respetando el principio de libertad de quien me sigue... tenía que salir así de limpio, por eso no negocié nada”.

Detalló que se lanzó como independiente porque ningún otro candidato la convenció y agregó que no llamará a votar por ninguno de los contendientes.

Reconoció que hubo presiones de empresarios, pero también de su círculo de amigas, y que también el problema por el financiamiento influyó en la decisión.

Reprochó “la enorme inequidad” en la distribución de los spots, pues mientras ella contaba con 23 para cada estación o canal televisivo, Meade y Anaya tienen más de 2 mil 800.

REACCIONES

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, expresó que la renuncia de Margarita da certidumbre de “hacia dónde se perfila una elección democrática”.

Los líderes de PAN y PRD en la Cámara de Diputados, Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, convocaron a los simpatizantes de Zavala a votar por Anaya, como la opción de “cambio responsable” para México.

Luis Sánchez, coordinador de senadores del PRD, admitió que aún no existe un encuentro formal entre Zavala y Anaya, pero que ya no hay “asperezas”.

“Me parece oportuno hacer un respetuoso llamado a quienes hoy le ayudan a Margarita, (...) decirles que la coalición Por México al Frente es la única que garantiza un paso democrático por la pacificación del país”, dijo.

PRIMER DEBATE DUPLICÓ COSTO PRESUPUESTADO

El primer debate presidencial costó 12.7 millones de pesos, más de 60 por ciento del total del recurso presupuestado para los tres ejercicios programados, que fue de 20 millones; es decir, el encuentro del 22 de abril duplicó el gasto pretendido, pues se previó 6.6 millones.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que el monto final por la organización, producción y realización, considerando impuestos, sumó 12 millones 695 mil 449 pesos. Según el desglose, el gasto más fuerte se debió a los preparativos logísticos y la atención a los asistentes y medios de comunicación, que significó 10 millones.

La escenografía, el foro y la iluminación en el Palacio de Minería costaron 4.6 millones de pesos, mientras que el equipo de producción, 1.6 millones. Si bien la sede del primer debate no representó un gasto para el INE, la renta del Museo Interactivo de Economía y la explanada frente al Museo Nacional de Arte representó 362 mil pesos. Asimismo, el servicio de grabación, distribución y transmisión significó 2.2 millones y la moderación 243 mil 356 pesos, entre otros rubros.

Con información de Carolina Rivera.