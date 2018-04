Margarita responsabiliza a AMLO de propalar “discurso de odio”

San Luis Potosí

La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, rechazó el enfrentamiento ocurrido ayer entre integrantes de la CNTE y simpatizantes de José Antonio Meade, y responsabilizó a Andrés Manuel López Obrador de fomentar discursos de odio.

TE RECOMENDAMOS: CNTE 'revienta' mitin y Meade acusa a AMLO

"Desde luego uno de los grandes problemas del país es un discurso de odio que se ha generalizado. En donde desgraciadamente es fomentado por discursos de López Obrador", dijo Margarita Zavala luego de un encuentro con mujeres en San Luis Potosí.

"Lamento mucho que esto se haya traducido en violencia me preocupa los discursos de odio en los que también a mí me ha tocado ser objeto de estos discursos", aseguró la ex panista.

Margarita Zavala aseguró que su campaña avanza y dijo que no sólo alcanzará a Meade sino al propio López Obrador, que se mantiene a la cabeza en las preferencias.

"En realidad sí he visto algunas encuestas que me da mucho gusto, quiere decir que vamos avanzando y así como alcanzaremos a uno lo alcanzaremos a él y le ganaremos, como ya lo demostré hace un año", aseguró.

















OVM