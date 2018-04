CNTE 'revienta' mitin y Meade acusa a AMLO

Oaxaca y Tijuana

Integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) agredieron a militantes del PRI y el Verde en un mitin de campaña del candidato presidencial, José Antonio Meade, en Puerto Escondido, Oaxaca.

Algunos de los miembros de la disidencia magisterial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron una marcha para rechazar la evaluación docente que forma parte de la reforma constitucional en materia educativa.

Al llegar a la zona, donde se realizaba el mitin político, los docentes comenzaron a jalar las vallas metálicas y las lanzaron contra el personal de seguridad, lo que provocó la trifulca. Palos, piedras, botellas, carteles y concreto lanzaron los maestros disidentes a los militantes priistas.

Los priistas y algunos militantes del Partido Verde corretearon a los docentes, pero el vocero de la sección 22 de la CNTE, Wilbert Santiago, acusó al candidato a diputado del PRI, Fredy Gil Pineda, del zafarrancho.

Al respecto Meade acusó a Andrés Manuel López Obrador de “convocar y solapar” violencia en el proceso electoral.

En conferencia de prensa, luego de la agresión de la CNTE, aseguró que este hecho contrasta entre quiénes tienes ideas y propuestas, y “quiénes avientan piedras y violentan”.

“Queremos señalar puntualmente: esta intolerancia está siendo alimentada y animada por Andrés Manuel López Obrador, él es el que convoca a esta violencia, él es el que la solapa y él es el que está metiendo en esta elección un ingrediente de violencia, cuando lo único que debiéramos de esperar en un proceso electoral es un contraste de ideas y de proyectos”.

“De nuevo, se ve que quien no maneja el lenguaje de las ideas, quien no maneja el lenguaje de las propuestas, solamente maneja el lenguaje del secuestro del futuro de los niños y de la violencia”, dijo.

El abanderado del PRI-Verde-Nueva Alianza comentó que en México tenemos que entendernos a través de las ideas y no de las piedras.

“Quien solamente habla el lenguaje de la violencia, no merece gobernar este país”, subrayó.

“NO QUERÍA CONTESTAR”

Luego de que Meade culpara a López Obrador del enfrentamiento entre maestros de la CNTE y simpatizantes de PRI en Oaxaca, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia lo calificó de “ternurita”.

Durante un mitin en Tijuana, Baja California, el tabasqueño emplazó al ex secretario de Hacienda a apurarse, pues dijo que la candidata presidencial independiente, Margarita Zavala, le va a ganar.

El abanderado presidencial de Morena, PT y PES calificó de lamentable lo ocurrido en Puerto Escondido entre maestros de la Coordinadora y simpatizantes priistas.

“Hoy hubo un incidente lamentable en Oaxaca y me echa la culpa el candidato del PRI ¿qué le mando decir al candidato del PRI? ¡Ternurita! ¡Ternurita! ¡Apúrate porque te va a ganar Margarita! No quería contestar, pero ahí está, suave, suave, puro amor y paz”, exclamó.

Durante el acto proselitista, el tres veces candidato presidencial enfatizó que el movimiento que encabeza “ha sido, es y será” pacífico.

“Vamos a llevar acabo esta transformación, y es nuestra convicción, de manera pacífica, sin violencia.

“Debe entenderse que no es ninguna contradicción el llevar a cabo un cambio pacífico pero al mismo tiempo profundo, radical, son las dos cosas, y es un movimiento que ha sido, es y seguirá siendo pacífico, pero no vamos a simular, no vamos a engañar, van a haber cambios de fondo”, subrayó.

CLAVES

PRESUME APOYO

Por la mañana, en Baja California Sur, el tabasqueño afirmó que las fuerzas armadas respaldarán su candidatura en los comicios del 1 de julio.

Durante un mitin en Los Cabos, aseveró que en las últimas dos elecciones presidenciales tanto integrantes del Ejército como de la Marina le han dado su voto.

López Obrador abundó que también los mexicanos en el extranjero lo favorecerán con su voto.

Con información de: Israel Navarro, Abraham Reza, Óscar Rodríguez, José Antonio Belmont y Jannet López.