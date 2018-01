Llama Barrales resolver caso de alumno de la UNAM desaparecido

Ciudad de México

La precandidata del PRD a la Jefatura de Gobierno, Alejandra Barrales hizo un llamado a las autoridades ministeriales para que resuelvan el caso de Marco Antonio Sánchez Flores, estudiante de la preparatoria 8 de la UNAM, desaparecido desde el 23 de enero tras ser detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Pública.

"La Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia capitalinas deben explicar puntualmente y con toda claridad qué fue lo sucedió, hacer totalmente pública la investigación y garantizar que Marco Antonio regrese a casa.

"Lo vamos a buscar y lo vamos a encontrar con vida. No le demos la vuelta a la página, no podemos permitir que en este país parezca que no sucede nada cuando alguien desaparece", expresó.

En un recorrido por la colonia Moctezuma,delegación Venustiano Carranza, manifestó su rechazo a cualquier tipo de detención arbitraria y llamó a las autoridades correspondientes a dedicarse a realizar una investigación exhaustiva que resulte en la presentación inmediata del estudiante.

"Como madre, quiero solidarizarme con el dolor y preocupación de sus padres, les digo que no nos vamos a quedar como si no pasara nada", advirtió.

Pese a ser época de precampañas indicó que hay que dar prioridad a la búsqueda de Marco Antonio.

"Me comprometo a que en todos los espacios donde tenga oportunidad, haré esta convocatoria para que esté visible la demanda de su aparición", añadió.

"Si los líderes tenemos una ventaja es la oportunidad de que la gente nos escuche. Lo peor que podríamos hacer es quedarnos callados".