"¿Dónde está?" En el Ángel, piden hallar a alumno de UNAM

Ciudad de México

Poco después de las 13:00 horas, decenas de personas se dieron cita en el Ángel de la Independencia para protestar por la desaparición del estudiante de la UNAM, Marco Antonio Sánchez Flores, quien el pasado 23 de enero fue detenido por policías de la SSP capitalina por tomar fotos a un mural cerca del Metrobús Rosario.

¿Dónde está Marco Antonio Sánchez Flores? Pregunta puntual que abarca el dolor y angustia de su familia y todo el país. (Y que exige respuesta a muchas más preguntas pendientes) Hoy 13:00hrs, Ángel de la Independencia. #DóndeEstaMarcoAntoniopic.twitter.com/f1e1qZpyxC — Gael Garcia Bernal (@GaelGarciaB) 28 de enero de 2018

La convocatoria para esta protesta fue a través de redes sociales. En esta manifestación los asistentes expresaron su indignación por la presunta detención arbitraria del estudiante.

A la exigencia de aparición de Marco Antonio se han unido artistas, intelectuales, la UNAM y organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos.



Una de las asistentes expresó: "Debemos proteger a nuestros jóvenes. Había gente que iba pasando y no hizo nada. No protegemos a nuestros jóvenes. Me indigna que esto suceda y permanezcamos nada más viendo".

"¡Fue el Estado, fue el Estado!", gritaron asistentes a la protesta mientras sostenían cartulinas con las consignas: "¿Dónde está Marco Antonio?" "Lo queremos vivo".

A la manifestación llegaron familiares, compañeros y profesores de Marco Antonio, quien estudiaba en la Preparatoria 8 de la UNAM.

Familiares de Marco Antonio informaron que la manifestación permanezca en el Ángel de la Independencia y mañana están convocando a una marcha a las 10:00 horas en la Secretaría de Seguridad Pública, ubicada en la calle Liverpool 136, para dirigirse al Zócalo.

También dijeron que los policías que lo detuvieron no dan la ubicación exacta para hacer recorrido y que las cámaras del C5 y del Metrobús no funcionaron en el momento de la detención.

Cerca de las 15:00 horas, los manifestantes bajaron de la Glorieta del Ángel de la Independencia y cerraron Paseo de la Reforma, mientras gritaban: "¡Peña, Mancera, la misma chingadera!".

