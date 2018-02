México enfrenta “violencia selectiva”: Meade Kuribreña

Guanajuato

El precandidato a la Presidencia de coalición Todos por México, José Antonio Meade, aseguró que actualmente el país enfrenta una violencia "selectiva" en la que los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los políticos son el objetivo.

"Hoy vemos una violencia selectiva en perjuicio de defensores de derechos humanos, vemos violencia selectiva en perjuicio de comunicadores y vemos violencia selectiva en perjuicio político y tenemos esa y toda que erradicarla a nivel nacional", dijo.

De gira por León, Guanajuato, Meade Kuribreña también criticó los resultados en materia de seguridad del panista Miguel Márquez Márquez.

"Hoy Guanajuato no sale en las noticias por sus empleos; hoy Guanajuato no sale en las noticias por su industria, hoy Guanajuato no sale en las noticias por el León, qué siempre le da a Guanajuato mucha satisfacción, vamos no sale en las noticias ni por las fresas de Irapuato... sale en las noticias por una inseguridad que nos agobia", aseguró el ex secretario de Hacienda.

Meade Kuribreña dijo que su trabajo será cambiar el rostro de Guanajuato por uno en el que quepa la industria y el turismo.

"Donde le vaya bien a la industria, en donde le vaya bien al turismo, queremos un Guanajuato del que se hablen cosas buenas y desterrar de las noticias la inseguridad que hoy nos agobia".













OVM