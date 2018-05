¿Por qué Meade no cree en las encuestas?

Ciudad de México

José Antonio Meade no cree en las encuestas y no tiene que ver con que no encabece las preferencias, sino porque considera que éstas no deciden al ganador de la contienda por la Presidencia, de lo contrario, dijo, no habría necesidad de realizar elecciones.

Durante su participación en #MEADEenMILENIO, el candidato de la coalición Todos por México dijo que en al menos 176 países del mundo se realizan elecciones y en ninguno de ellos se elige al ganador por lo que digan las encuestas, sino por el voto de las personas.

"Las elecciones se resuelven frente a la boleta el día de la elección, si las encuestas tuvieran capacidad predictiva, pues ya en alguno de estos 176 países se hubiera resuelto. ¿Para qué hacemos elecciones? Nada más encuestas, son más baratas, son más fáciles y ya resolvemos la elección y no jugamos la elección completa", dijo.

En el debate con los periodistas Carlos Marín, Héctor Aguilar Camín, Carlos Puig, Azucena Uresti, Juan Pablo Becerra Acosta y Jesús Silva-Herzog, el abanderado del PRI-Verde-Panal afirmó que, a veces, las encuestas se equivocan.

Ejemplificó que en Estados Unidos, la candidata demócrata a la Presidencia, Hillary Clinton, tenía una "probabilidad de triunfo, tres o cuatro semanas antes de la elección, casi de 90 por ciento".

Además, dijo que ninguna encuesta logró predecir el resultado en las elecciones presidenciales de Costa Rica, donde, afirmó, el candidato puntero estaba 20 puntos arriba antes de la elección y el día de las votaciones perdió por 20 puntos.

El candidato presidencial del PRI dijo que por eso sale a la calle para convencer a los electores, pues "si fuesen predictivas las encuestas, pues no tendríamos elecciones".

Meade aseguró que esta elección será muy difícil de pronosticar, además de que todavía "le quedan siete minutos al primer tiempo, la pausa de medio tiempo, el segundo tiempo completo, posibilidad amplia de hacer campaña, de convencer".

Por ello, dijo que correrá los 90 minutos con la convicción de que es el mejor perfil y tiene las mejores propuestas, ya que "las elecciones son para eso, sino, pues lisa y llanamente el más conocido antes de que empiece un periodo electoral ganaría siempre".

"Las campañas cuentan, las elecciones se pierden y se ganan en las campañas y si uno no agota la campaña, pues entonces lo que haríamos, en México y en el resto del mundo: vamos a hacer una encuesta hoy, en el minuto 38 del primer tiempo y el que vaya ganando ahí muere; nos ahorramos una lana, nos ahorramos una lana en spots, nos ahorramos un chorro de tiempo, nos ahorramos complicaciones, ya no le digamos al país qué queremos hacer, no le presentemos propuestas, ya no le digamos quiénes somos", afirmó.



