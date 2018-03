Lozano ‘balconea’ al líder del PAN por viajar en primera clase

Javier Lozano, vocero de José Antonio Meade Kuribreña, y el dirigente nacional del PAN, Damián Zepeda, se enfrascaron en una discusión por los lugares y la sección del vuelo en el que viajaron a Guadalajara.

Lozano Alarcón presumió que Meade Kuribreña viajó en el lugar 14 de un vuelo de Aeroméxico en clase turista, mientras que Damián Zepeda se trasladó en primera clase.

Mientras nuestro candidato @JoseAMeadeK viaja en la fila 14 del vuelo AM 276 con destino a Guadalajara, el Presidente del PAN @damianzepeda va “como señor” en first class. #HayNiveles ✈️ pic.twitter.com/IMZQbgVxBd

Zepeda justificó la elección por la falta de espacios disponibles en un vuelo comercial para trasladarse con su equipo.

"Quien me conocer sabe cómo soy, no necesito fingir como otros que tratan de dar impresión de humildad", escribió en su cuenta de Twitter.

Sobre el vuelo d hoy: mi equipo tuvo problemas para encontrar lugar para acudir a compromiso de trabajo. Según me informan fue el único espacio disponible. Era ese lugar o no ir. Quien me conoce sabe cómo soy, no necesito fingir como otros para tratar de dar impresión de humildad