Meade pide a Anaya no ser "rajón"

Ciudad de México

El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, pidió a Ricardo Anaya Cortés que asuma la responsabilidad de sus actos, de vivir como magnate y "no sea rajón".

En entrevista al término de una reunión con integrantes del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, coincidió con los intelectuales que enviaron una carta al presidente Enrique Peña Nieto para investigar al ex dirigente del PAN.

"¿39 años y con ese patrimonio? Ahí están los datos, ustedes díganme qué hubiera pasado si a mí me lo hubieran detectado. Se hubieran ahorrado la consignación", dijo Meade.

"Entonces, pues que no se haga bolas. Acá, si tomó malas decisiones, que las asuma. Como se dice de manera ordinaria 'que no sea rajón'".



"No nos hagamos bolas. Donde vemos un político que vive por arriba de sus ingresos, hay que actuar. O como dice el clásico: así no se hace política. Hay que decirlo de manera ordinaria, que no sea rajón", declaró.

Meade Kuribreña acusó al tres veces aspirante a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, de ser una "fantasma fiscal" y exigió que sea investigado para conocer de qué ha vivido.

El ex secretario de Hacienda consideró que ni Anaya ni López Obrador pueden aspirar a la Presidencia con estas irregularidades en sus finanzas personales, pero, dijo, será decisión del INE mantener o no su registro.

