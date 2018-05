Bebiendo vino, ‘El Bronco’ se relaja previo al debate

México

Con dos copitas de vino para no pasarse de cucharadas, Jaime Rodríguez Calderón visitó una vinícola en Ensenada para relajarse y concentrarse previo al segundo debate entre los candidatos a Presidente de la República.

A través de un video en redes sociales, el candidato independiente dijo que se prepara para el segundo debate a realizarse en la ciudad de Tijuana el día de mañana, y aprovechó la oportunidad para mandar un mensaje de que los productos mexicanos son de calidad y están a la altura de los mejores del mundo.

“Vine un ratito a relajarme, a prepararme para el debate. Voy a hacerle promoción a este gran vino, que es vino mexicano que ganó un premio extraordinario. Le podemos competir al mundo, no tenemos que ser pichicatos. Tenemos que quitarnos lo ratones, lo chaparro y esa actitud que tenemos a veces”.

Inspirado en la jerga futbolera, El Bronco dijo que sólo el trabajo nos llevará más allá del quinto partido.

“Podemos llegar más allá del quinto partido su hacemos lo que hace esta empresa: Trabajar. Esta es una muestra de que México puede ser poderoso, es un gran valle que tiene una gran actividad”.

Sin embargo, El Bronco mostró “el codo” y dijo que el vino estaba “carito” y aceptó, como buen regio, no ser muy comprador, además de que él sólo bebe tequila Bronco.

Dijo que su misión para mañana es convencer a México de que la partidocracia se vaya.

“Tenemos que competirle al mundo pero este vino, está carito, acuérdense que soy de Monterrey y no soy muy comprador, pero me gustó, no soy muy tomador, ya lo saben, yo sólo tomo tequila Bronco pero hoy voy a tomar este vino, un poquito nomás, dos copas, tengo que estar mañana tranquilo y relajado para poder convencer a México de que la única oportunidad que tenemos es que la partidocracia se vaya y nazca y renazca una nueva oportunidad”.





