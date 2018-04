Quise convencer a Slim de ser candidato pero no quiso: 'El Bronco'

México

El aspirante independiente, Jaime Rodríguez Calderón, 'El Bronco', aseguró que antes de lanzarse como candidato independiente la presidencia de México intentó convencer a gente “más capacitada”, pero ninguno se atrevió.

Al participar en el Foro Actúa 2018, que se llevó a cabo en el Tecnológico de Monterrey en Nuevo León, señaló que habló con el empresario Carlos Slim para que se lanzara como candidato presidencial, pero no quiso y le dijo “mejor ve tú”.

“Siempre hay gente mejor que uno pero no se atreven. Quise convencer a don Carlos Slim para que fuera candidato independiente pero me dijo no, que mejor le entrara yo”, aseveró.

Por ello, Rodríguez Calderón ofreció disculpas a los neoleoneses por haber incumplido su promesa de que concluiría su administración como gobernador.

“Muchos de ustedes votaron por mí y se enojaron conmigo por pedir permiso, les pido disculpas, pero tengo que ir a despertar las conciencias de México”, planteó.

Durante la plática con los estudiantes universitarios, Rodríguez Calderón señaló que de llegar a la presidencia de México abriría la casa residencial de Los Pinos al público y él viviría en su casa de Nuevo León, sin embargo, primero se iría un tiempo a estados donde impera la violencia como Oaxaca, Guerrero y Michoacán para “tranquilizar el país”.

“Hoy puedes gobernar el país con el teléfono y con la tecnología que hoy se tiene puedes abrir una oficina virtual, no se necesita estar en Los Pinos, Los Pinos yo lo voy a abrir para la raza, que vaya y camine y cheque y ahí se usará para el protocolos, de repente que venga el rey de no sé dónde, no viviría en Los Pinos, viviría en mi casa”, aseveró.

Ante la pregunta de los jóvenes sobre las cualidades de otros candidatos, 'El Bronco' señaló que su contendiente independiente, Margarita Zavala es una mujer sensible y es esposa de un ex presidente del país, por lo que tiene la experiencia de conocer México y sus problemas; mientras que del aspirante de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel dijo que es una persona persistente.

Asimismo, dijo que José Antonio Meade podría ser un buen Secretario de Hacienda, aunque no lo invitaría porque ya tiene otro candidato y Ricardo Anaya, sabe hablar francés.

El independiente reiteró que de no ser candidato a la presidencia de México, votaría por Margarita Zavala porque “creo que tienen la experiencia y ya ha estado en la posición de conocer los problemas de México”.





AJE