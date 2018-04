'El Bronco' se echa pa' atrás con propuesta de pena de muerte

México

El candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, se pronunció a favor de la pena de muerte para violadores, secuestradores y asesinos, sin embargo, minutos después dijo que de llegar a la presidencia, no la aplicaría.

Luego de que una estudiante de la Universidad de Veracruz cuestionara a 'El Bronco', a través de una llamada telefónica, sobre si aplicaría la pena capital a aquellas personas que “violen, secuestren o roben cosas muy grandes”, el candidato respondió que si “porque a los criminales les daría miedo” y se reduciría el índice delictivo en el país.

Minutos después, el aspirante presidencial aseguró que en Estados Unidos se aplica la pena capital en algunas ciudades y que las propuestas no deben de asustar a la sociedad.

“Me preguntó que si yo estaba de acuerdo y le dije que sí, pero no la aplicaría, yo estoy de acuerdo, es algo que es duro pero con tantas muertes que tenemos en México y con la autoridad que ha sido rebasada, necesitamos hacer que los delincuentes tengan miedo, si no siempre vamos a estar pichicateando en el tema y la sociedad nos exige actuar con dureza”, planteó.

Asimismo, Rodríguez Calderón aseveró que es un tema que se debe consultarse con la ciudadanía y en la que el Congreso deberá estar de acuerdo.

“Tenemos que verificar y consensuar, no me gusta estar hablando de este tema, de la barbarie y la violencia, pero si quiero ser Presidente tengo que ver la realidad de las cosas, no nos deben de asustar las propuestas, esa propuesta la hizo una joven y yo estaba de acuerdo”, abundó.

En ese sentido, reiteró que la iniciativa de “mocharle las manos a quien robe” no es una ocurrencia, sino un planteamiento basado en el avance en materia de seguridad de países como Singapur y que su equipo de abogados trabaja para modificar el artículo 22 constitucional, que prohíbe las penas de muerte, de mutilación, de infamia, los azotes y el tormento de cualquier especie.

“Está trabajando el equipo de abogados, viendo cómo podemos hacer la propuesta para modificar el artículo 22 y precisamente empezar a impactar en el tema, creo que hay que hacer todo este debate nacional que se está dando, me parece que hay miles de personas que están a favor de esta idea”, refirió.





