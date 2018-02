Sheinbaum buscará reconstruir con iniciativa de ley gobierno de CdMx

Ciudad de México

La precandidata de Morena a la Jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum dijo que de ganar las elecciones enviará una iniciativa de Ley de la Administración Pública de la Ciudad de México para reconstruir el gobierno y sea factible el cumplimiento de los derechos establecido en la Constitución.

"Esto implica que no haya duplicidad de funciones y que no sea un gobierno que le cueste a la sociedad, probablemente disminuir plazas de confianza de los niveles más altos. Se trata de una nueva ley, donde se respetará el tema de la autonomía de las alcaldías, particularmente la autonomía presupuestal que quedó establecida desde la Constitución de la República y es fundamental", dijo

Acotó que "el gobierno actual como está organizado, tiene ya de por sí duplicidad de funciones y ha crecido mucho en distinta plazas. Un ejemplo es la Secretaría de la Movilidad, ha crecido la democracia en el gobierno de la ciudad y no responde a una mejor movilidad de la ciudad, por lo que hay que construir un gobierno con austeridad republicana y que cumplan los derechos de la Constitución".

Luego de su participación en el foro Primer Aniversario de la Constitución de la Ciudad de México ¿Qué sigue después de promulgada la Constitución?, comentó que hay que adecuar al nuevo gobierno los cambios y buscar lo más pronto posible cumplir con todos los derechos establecidos en la Carta Magna local.

"Más que un recorte, el tema es que como está establecido en la Constitución se puede correr riesgo de hacer un gobierno grandísimo y eso me parece que no es correcto, tiene que ser compatible la Constitución con el gobierno que no le pese a la sociedad, con austeridad republicana", dijo.

Especificó que reconstruir el gobierno a partir de que no haya duplicidad de funciones, hacerlo más operativo y cumplir con atender las demandas de la ciudadanía.

Apuntó que la Constitución de la ciudad establece el Instituto de Planeación y Ordenamiento Territorial, por lo que se corre el riesgo de hacer una nueva burocracia y que haya duplicidad de funciones en la Seduvi y dicho Instituto.

"Frente a lo que dice la Constitución y la idea de un gobierno austero, tienes que hacer una reforma en la organización del gobierno de la ciudad", mencionó.

Barrales viola la constitución

En tanto manifestó que es increíble que la candidata de "Por la CdMx al Frente", Alejandra Barrales, avale la opacidad, la violación a la Constitución, en términos de que tres diputados sean los encargados de decidir cómo será la reconstrucción en la Ciudad.

"Ya los comisionados de propio jefe de Gobierno (Miguel Ángel mancera) estuvieron en contra, en particular Mauricio Merino, y el propio jefe de Gobierno dijo que eso estaba mal y que iba mandar una iniciativa, ¡y la candidata del Frente defiende algo que es totalmente opaco y seguramente lo defiende porque ya sabe que son recursos que se utilizaran electoralmente para su beneficio", dijo.

De hecho, calificó de "grave" que los tres diputados de la Asamblea Legislativa, dos del PRD y uno del PAN, definan a dónde irá el presupuesto de la reconstrucción y violando también la Constitución en el sentido de que no es atribución del Legislativo hacerlo.

"Y por la forma de actuar de esos diputados, sabemos que les darán uso electoral a esos 8 mil millones de pesos que es para la reconstrucción, pues no sólo es ilegal, inmoral e inhumano".

Asimismo, mencionó que la Asamblea Legislativa viola la Constitución en el tema del Sistema Anticorrupción, y se tiene el riesgo de que se viole en otros sentidos a partir de las leyes secundarias y éstas tienen que cumplir con la Constitución de la Ciudad de México.

"En todo caso la Suprema Corte tiene que responder a las controversias constitucionales que se han presentado para que en el momento en que lleguemos al gobierno podamos tener una Constitución que no esté en disputa".

Cabe destacar que en el Foro participaron los diputados constituyentes Olga Sánchez Cordero, Tobyanne Ledezma, Alejandro Encinas, Bernardo Bátiz y Porfirio Muñoz Ledo, quienes le mostraron su apoyo a asumir la Jefatura de Gobierno.