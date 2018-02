“AMLO representa el cambio para México”: Germán Martínez

México

Germán Martínez, quien fuera señalado por Andrés Manuel López Obrador como uno de los artífices del supuesto fraude electoral contra el tabasqueño en 2006 y un año después asumió el cargo de presidente del PAN, hoy está en la lista de candidatos de Morena al Senado por la vía plurinominal.

“Con Andrés Manuel habrá un mejor mañana”, expresó el ex líder panista, además de referir que el tabasqueño lo criticó como a otros; sin embargo, “yo sí creo en el perdón, pero no en el olvido”.

Con esto, Martínez deja atrás 12 años de estar involucrado con Felipe Calderón, ya que desde que era representante del PAN en el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) mantuvo una estrecha relación.

De hecho, toda vez que Calderón asumió la Presidencia, Martínez fue nombrado titular de la Secretaría de la Función Pública, cargo en el que se mantuvo de 1 de diciembre de 2006 al 27 de septiembre de 2007, pues recibió la “oportunidad” de encabezar al PAN desde su dirigencia nacional.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, aseguró que “decidí acompañar el movimiento de López Obrador porque este país necesita un cambio y él lo representa. Lo que necesita el país es una sacudida fuerte”.

Agregó que estará para apoyar “en lo que ordene el candidato” y que con orgullo entregará volantes, “porque quiero que sea Presidente”.

En tanto, Manuel Espino, quien fuera presidente del PAN del 2005 al 2007, y que dejara el cargo para que lo asumiera Martínez, aclaró mediante Twitter que los rumores de que también se irá a Morena son falsos.

“No voy a Morena, no busco ser Senador, no digo que me siguen 400 organizaciones, sino que en @Ruta5Estrategia (organización de la cual es promotor) participan casi 500 de ellas y juntos vamos a decidir.

“Ah, y si hay muchos panistas en este movimiento, varios miles de ellos”, publicó en la red social.

Claves

Niega postulación

• El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dejó en claro que no está interesado en buscar una candidatura al Senado.

• "Para los que se ponen creativos al escribir columnas: NO busco ni buscaré ninguna candidatura", publicó en su cuenta de Twitter.

• El funcionario ha desmentido más de una vez que busque postularse a algún puesto para las elecciones que se celebrarán el próximo 1 de julio.