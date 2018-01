Gabriela Cuevas responde al PAN: "Me voy por convicción"

Luego de que el Partido Acción Nacional dijo que Gabriela Cuevas renunció a su militancia porque le fue negada una diputación federal por la vía plurinominal, la senadora aseguró que renunció por convicción.

En su cuenta de Twitter, la legisladora afirmó que la decisión la tomó con la misma convicción con la que trabajó en el PAN.



En relación a los comunicados de @AccionNacional:



Tomo esta decisión con la misma convicción democrática con la que muchos años trabajé en el PAN.



Me permito recordarles que gracias a la confianza y apoyo de la gente, he ganado todas las elecciones en las que he participado.