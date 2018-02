Fotomultas, una práctica opaca de Morena y PRD: Mikel

Ciudad de México

El precandidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola afirmó que el sistema de fotomultas de la Ciudad de México debe desaparecer porque "es es una práctica totalmente opaca por parte de Morena y PRD".

"Hay que decirlo con toda claridad, se tienen que ir las fotomultas. Ya no aguantamos los ciudadanos con este impuesto, este abuso. Tiene que acabar este abuso y además es una práctica totalmente opaca por parte de Morena y PRD. Es verdaderamente atroz. Hoy con gran cinismo sale Claudia Sheinbaum a decir que les sorprende que sea 46 por ciento de las multas para las empresas", señaló.

Durante una reunión con militantes priistas de Tlalpan, el aspirante reiteró que quien comenzó con la implementación de las fotomultas en el segundo piso del Peiférico fue Andrés Manuel López Obrador y dijo que también este personaje asignó por licitación directa a la empresa Autotraffic, que se queda el 46 por ciento de cada multa.

Afirmó que otra medida de recaudación que se debe revisar es la implementación de parquímetros, específicamente, los procesos para transparentar los recursos de este programa.

"Creo que el ordenamiento de los estacionamientos parece una buena práctica pero lo que no es una buena práctica es que no haya un protocolo ciudadano para que a la gente de las colonias se les garanticen los mínimos indispensables. La gente no se queja de los parquímetros ni sino que los dejan sin estacionamiento", argumentó.

Manifestó que para tener un mejor sistema de parquímetro se deben realizar licitaciones públicas y exhortó a las autoridades capitalinas transparentar la autorización de lo que se encuentran actualmente en funcionamiento.

"¿Por qué los contratistas del gobierno quieren poner parquímetros? Ha de ser buen negocio. No debe ser un pretexto para sacar más dinero a los ciudadanos y es que el fin es incrementar los ingresos, no de la ciudad, sino de los proveedores de los servicios", concluyó.