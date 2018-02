Buscará "Bronco" posible alianza independiente

Ciudad de México

El gobernador de Nuevo León con licencia, Jaime Rodríguez Calderón, anunció que buscará una posible alianza independiente de cara a la contienda por la Presidencia de la República.

En entrevista en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el aspirante a la Presidencia comentó que buscará una reunión con Armando Ríos Piter y Margarita Zavala para poder hacer una alianza.

Sin embargo, no dio detalle de quién será el que encabezará dicha fuerza.

Explicó que se reunirá exclusivamente con ellos porque son los que, según el INE, ya cumplieron con las firmas requeridas.

"Vamos a verlo, vamos a ver la posibilidad (de hacer una alianza), creo que vale la pena que nos reunamos, tengo contacto con Ríos Peter y con Margarita Zavala a través de intermedios, vale la pena que nos sentemos a platicar, creo que es importante si los tres hemos ya hecho un gran esfuerzo en reunir este requisito increíble y a veces hasta criminal que nos ponen los partidos políticos.

¿Declinaría por alguno?, se le cuestionó.

"Mira, yo no quiero prever nada, creo que primero tenemos que platicar de nuestras experiencias, yo logré una experiencia enorme en estos días que pedí licencia como gobernador y le he dedicado todos los días de manera intensa a recorrer parte del país y me he encontrado con la posibilidad de que la gente nos ve bien en la calle", dijo.

¿Se ve levantando la mano a Margarita en caso de que se consolide la alianza?, se le insistió.

"¿Y por qué no Margarita a mí? O sea, es algo que tenemos que platicar", respondió.

Rodríguez Calderón informó que realizó una gira a la Ciudad de México para reunirse con empresarios y diversos medios de comunicación, así como seguir juntando firmas en los diferentes rincones de esa localidad y juntarse con el equipo que le está ayudando con dicha tarea.

Reportará al INE 20 mdp

En este mismo orden de ideas, Jaime Rodríguez Calderón, aspirante a la Presidencia de la República, adelantó que al final de su precampaña en la recolección de firmas estará reportando al Instituto Nacional Electoral (INE) unos 20 millones de pesos.

Por lo cual, descartó infringir la ley al no rebasar los topes que se fijaron.

"Nosotros hemos recabado una cantidad de dinero que le hemos reportado al INE. El INE anda detrás de mí como si yo fuera delincuente, ojalá así anduviera detrás de los partidos políticos.

"No tengo el dato exacto pero me decía la gente que está encargado de la administración de la campaña que vamos a venir gastando en total, ya terminando el periodo como un promedio de 20 millones de pesos y todo eso se lo vamos a reportar al INE", añadió.