Sólo tengo el plan A, sé que voy a ganar: Ahued

Ciudad de México

El precandidato del PRD a la Jefatura de Gobierno, Armando Ahued, aseguró que sólo tiene el plan A y es que va a ganar la contienda electoral, pues está convencido en que tendrá “el mejor diagnóstico”.

TE RECOMENDAMOS: Boxeadores apoyan a Ahued; "es peso completo" para CdMx

“Yo no tengo plan B, el plan A es el único que tengo y sé que voy a ganar y estoy decidido a ganar y me siento ganador. Hoy les puedo asegurar que soy el mejor perfil y la reacción que he visto de la gente es que si vienen por mí y espero el dictamen de la gente" dijo.

"Yo ya me siento ganador y todo queda en lo que decida la gente, pero estoy convencido de que tendré el mejor diagnóstico", comentó ante integrantes de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión (ANPERT).

El ex secretario de Salud comentó que en este periodo de precampañas rumbo a ser candidato a del PRD al gobierno capitalino, fue como buscar un trabajo en donde se presenta el curriculum a la gente, por lo que “toda la información es pública”.

Después de dar un recuento de su trayectoría, destacó que estudió medicina por la vocación de ayudar a la gente, misma vocación que se reflejó en su servicio como funcionario en 35 años que continuará.

TE RECOMENDAMOS: Ahued dice que no es tiempo de propuestas... ¿pero sí de partir la rosca?



"Tengo un diagnóstico de lo que se necesita (en la Ciudad de México) y de lo que hay que hacer, pero será trabajando con la gente".

Se dijo orgulloso que en sus recorridos la gente lo reconoce, sobre todo por el programa El Médico en Tu Casa, que no pertenece a ningún partido político.

"Nunca prometí nada, pero el trabajo lo hice, cuando se presentaron los problemas di la cara, siempre con la intención de ayudar a la gente", finalizó.

FLC