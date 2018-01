Ochoa Reza se quedó en lado oscuro de la Fuerza: Ríos Piter

Ciudad de México

Armando Ríos Piter entiende la política como poesía, a veces como actuación, pero, dice, es siempre una herramienta para conseguir el bienestar de la sociedad.

Aunque su familia tenía una fábrica de dulces, él no es dulcero, pero le gusta tomar el mezcal con naranja para dar un toque azucarado.

Se define como un padre que ama a México y por ello quiere ser Presidente para heredarle a sus hijos y a los mexicanos un mejor país.

Éste es el Interrogatorio Milenio a Armando Ríos Piter, aspirante independiente a la Presidencia.

¿Cómo es un día normal en la vida de Armando Ríos Piter?

Es un día cargado de trabajo, comienzo dándoles un beso a mis hijos, como es casi el único momento del día en que los veo trato de convivir con ellos antes de que llegue el camión y después empiezo a trabajar.

¿Cuál fue tu primer trabajo?

Mi primer trabajo fue ser secretario particular del secretario de Hacienda y asesor, era entonces Guillermo Ortiz.

¿Qué canción escuchas cuando estás deprimido y cuando estás alegre?

Una canción de los Héroes del Silencio que se llama Opio, es la canción que más me gusta.

¿Qué odias y que amas de México?

Odio muchas veces la desorganización, la falta de expectativa, la desunión que hay entre los mexicanos, pero al mismo tiempo amo la buena vibra cuando la gente está feliz, cuando la gente está echada para adelante.

¿Tu peor defecto?

A veces me enojo cuando las cosas no salen bien, trato de ser perfeccionista.

¿Tu mayor error?

No haber estudiado filosofía.

¿Tu peor miedo?

Cuando falten mis papás, cuando no tenga la oportunidad de estar disfrutando la vida con ellos.

¿Tu película favorita?

Cualquiera de las de Star Wars, la primeras tres me gustaron más que las otras.

¿Qué libros te han marcado?

Así hablaba Zaratustra de Nietzsche, Crítica de la razón pura de Kant y Los diálogos de Platón

¿Bailarín o cantante?

Ambas, dependiendo de la hora y los tragos.

¿El día más feliz y más triste de tu vida?

Cuando nacieron mis hijos y cuando murió mi abuelita.

¿Guerrero o la Ciudad de México?

Guerrero, sin duda.

¿Tuvo miedo de gobernar Guerrero?

No, la verdad es que las circunstancias no estaban dadas para gobernar como yo esperaba gobernar; la corrupción y la impunidad en ese contexto no te dejaban gobernar.

¿Corrupción en Guerrero o en el PRD?

En Guerrero y en el PRD, en ambos, creo que no está ausente uno del otro.

¿Denunciaste esa corrupción?

La denuncie públicamente, una labor de denuncia política.

¿Y legalmente?

No tenía elementos para hacer una denuncia.

¿Mezcal derecho o acompañado?

Derecho, a veces le pongo un poquito de naranja y de sal de gusano.

¿Has probado la mariguana?

No, nunca, ni siquiera le he dado el golpe a un cigarro, soy una persona muy sana.

¿Tu comida favorita?

En Guerrero, el aporriadillo.

¿Cuál es tu mejor mentira que hayas dicho?

Mi mejor mentira fue a un padre hace mucho tiempo, en la que dije que no me había robado unos globos cuando me los robé.

¿Tu placer culpable?

La comida y la comida acompañada de algo de chupe también.

¿Qué es lo que siempre llevas contigo?

Mi garra de jaguar.

¿Estudiar en Estados Unidos te alejó de México?

No, me acercó, ahí te das cuenta de lo fuerte, de lo potente de la energía que tiene México.

¿UNAM o ITAM?

Ambas, en la mañana una, en la tarda otra y en mi corazón ambas.

¿Puma para toda la vida?

Sí, sin duda, cuando era chavito le iba a las Águilas, pero es de esas cosas que uno tiene distorsionadas.

¿Si el futbol fuera política, que posición jugarías?

Central, porque me gusta articular.

¿Has tenido que sacrificar algo para llegar a dónde estás?

Tiempo con mi familia.

¿Lo vale?

A veces no, porque la gente no te lo aprecia, no te lo valora, a veces creen que es una carrera en el que solo hay agandalle.

¿Qué hace uno para mantenerse en la política?

Qué hago yo, trato de trabajar día con día, trato de ser creativo, trato de ser cercano a la gente.

¿La política es actuación?

A veces sí, muchas veces cuando tienes que dar un discurso y estás triste pues tienes que echar una vibra positiva, fuerte.

¿Tienes enemigos?

Que yo tenga alguien identificado como mi enemigo, no, tengo adversarios, tengo gente que no me gusta cómo piensa.

¿Cuándo supiste que querías ser Presidente?

A los seis años cuando mi papá andaba viendo a José López Portillo pintar un caballo, le pregunté a mi papá: ¿quién es él?

Me respondió: Es el Presidente.

¿Qué hay de cierto de que cuando conociste a Ochoa Reza en la prepa, lo primero que le dijiste es quiero ser Presidente?

No, fue lo tercero, lo primero que le dije fue buenos días; lo segundo que quieres estudiar y lo tercero fue eso.

¿Aún son amigos?

Nos conocemos de hace mucho tiempo, desde que teníamos 17 años, el tristemente se quedó en el lado oscuro de la Fuerza, ojalá que algún día regrese al camino.

¿Eres independiente?

Sí, renuncié al PRD desde el 14 de febrero y decidí no participar en ningún partido político.

¿Independiente financieramente?

Sí, sin duda esa es la principal que hay que tener.